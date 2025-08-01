La BCC Mediocrati chiude il primo semestre 2025 con un utile netto in crescita del 17% e un aumento simultaneo di raccolta e impieghi. Il presidente Paldino: «Investiamo nelle persone, nelle imprese e nei valori del territorio»

Continua a crescere la fiducia della Comunità nei confronti della BCC Mediocrati che anche nel primo semestre 2025 ottiene risultati che vanno oltre le attese. Il CdA della banca, infatti, ha approvato il conto economico al 30 giugno che fa registrare un utile netto di circa 4,5 milioni di euro, in crescita del 17% rispetto al dato di 12 mesi fa. La crescita poderosa della raccolta e degli impieghi rappresenta il dato più indicativo del semestre.

Dal 1° gennaio 2025 la raccolta complessiva cresce di 50 milioni di euro e quasi altrettanto fanno gli impieghi con un rialzo, rispetto al primo semestre dello scorso anno, rispettivamente del 7,31% e del 13,08%. È di particolare rilevanza il fatto che, oltre ai finanziamenti alle famiglie, crescano consistentemente gli affidamenti al mondo delle imprese locali, a cui si dà assistenza sia con le 25 filiali, sia con 62 tra ATM e Aree Self. In 22 casi, la BCC Mediocrati rappresenta l’unica presenza bancaria nel comune di riferimento.

“L’anno scorso abbiamo avviato la Mutua Mediocrati Sant’Umile – ha detto il Presidente della BCC Mediocrati, Nicola Paldino – quest’anno abbiamo sostenuto un dottorato di ricerca UNICAL sull’economia civile, istituendo la borsa di studio “Antonio Serra”, e abbiamo proseguito nel supporto ad associazioni e soggetti che, in collaborazione con la Banca, contribuiscono ad elevare la qualità della vita sociale del nostro territorio. Noi siamo una Banca di Comunità – ha detto il Presidente Paldino -, che ricerca l’utile per dare più attenzioni a chi ci sta vicino.

Per noi, territorio non è un concetto geografico ma sociale, legato alle persone con cui condividiamo la giornata, alle imprese che lavorano qui e ai valori che tengono unita la nostra comunità. Con il Supporto dell’UNICAL abbiamo ripristinato anche il nostro museo virtuale al sito www.mediocratitour.it mentre a maggio gli ispettori del Ministero dello Sviluppo Economico hanno accertato i requisiti mutualistici della Banca. Il verbale rilasciato al termine dell’ispezione – ha concluso il Presidente Paldino –evidenzia un giudizio di sintesi pienamente favorevole in tutte e cinque le aree oggetto di verifica”. Dal 1° gennaio ad oggi, sono 140 i nuovi soci della BCC Mediocrati che conta, ora, in totale 5.823 soci.