I Solenni Festeggiamenti in onore di San Daniele Fasanella, Patrono e Concittadino di Belvedere Marittimo finora sono stati caratterizzati dalla grande partecipazione e dal divertimento, nonostante il rinvio - a causa delle condizioni metereologiche e dell'allerta meteo arancione - del consueto e suggestivo concerto della Banda cittadina.

Gli eventi totalmente gratuiti offerti dall'Amministrazione Comunale di Belvedere Marittimo guidata dal Sindaco Vincenzo Cascini in collaborazione con il comitato San Daniele Fasanella, sono stati un successo di pubblico e di critica e sono diventati virali sui social.

Sale di ora in ora l'attesa per i concerti clou del programma.

Oggi in Piazza Mercato dalle 21:30 si esibirà il cantautore e compositore italiano Amedeo Minghi, anticipato dalle 20:00 da “Aspettando Minghi con Azzurro di Calabria”.

Un grande della musica italiana che fa ritorno nella sua Belvedere Marittimo, comunità alla quale è emotivamente ed affettivamente legato.

È partito il conto alla rovescia a Belvedere Marittimo per riabbracciarlo ed ascoltare i suoi successi immortali.

La festa però a Belvedere raddoppia. Domani, sabato 18 ottobre, Piazza Mercato ospiterà, dalle 22:00, il concerto di Shade, uno dei Rapper e freestyler più rinomati d’Italia.

Conosciuto per il suo stile ironico e coinvolgente, ha saputo farsi strada nella scena hip hop italiana grazie alla sua abilità nel freestyle e a brani di successo che hanno conquistato le classifiche.

Sarà un fine settimana di grande musica per tutti i generi a Belvedere Marittimo.