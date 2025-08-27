Bisignano si prepara a vivere una serata di musica e divertimento in occasione dei festeggiamenti di Sant’Umile. Venerdì 29 agosto, alle ore 22, la piazza principale della città ospiterà il Salento Dance Party, un evento che promette di far ballare e cantare tutti al ritmo dei grandi successi degli anni Novanta.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione L’Olmo di Piano con il patrocinio del Comune, porta in terra cratense l’energia e lo spettacolo della Crazy Nation Dance Party, un format capace di trasformare la piazza in un grande palco a cielo aperto.

Musica, ricordi e divertimento per tutti

Il tema della serata sarà la musica che ha segnato un decennio fatto di passioni e mode intramontabili. Una sorta di viaggio collettivo nei ricordi degli anni Novanta, arricchito da un impianto scenico e coreografico che renderà l’atmosfera ancora più coinvolgente.

Non solo musica: l’evento prevede aree intrattenimento dedicate ai bambini, così che anche le famiglie possano vivere una serata spensierata. A completare il quadro ci saranno gli stand gastronomici con prodotti tipici e specialità locali, offrendo ai visitatori un’esperienza sensoriale a 360 gradi tra note e sapori.

La Festa del Grano

Il filo conduttore agroalimentare torna anche nella seconda grande iniziativa dell’associazione L’Olmo di Piano: la Festa del Grano, in programma il 6 settembre. Dopo il successo dello scorso anno, l’appuntamento punta a valorizzare la cultura del grano con talk dedicati, momenti conviviali e degustazioni. Un’occasione per unire memoria, tradizione e convivialità, nel segno della partecipazione collettiva.