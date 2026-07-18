L'aria africana spinge i termometri su valori eccezionali con punte di 42,9°C. Temperature altissime anche nei capoluoghi e atmosfera offuscata dal pulviscolo sahariano. La svolta è prevista dal 22 luglio

Il picco di questa ondata di calore è iniziato. Nella giornata di oggi aria rovente dal Nordafrica ha raggiunto la nostra Regione accompagnata da venti occidentali che hanno favonizzato l'aria e causando un ulteriore aumento delle temperature su tutta la Calabria.

Picchi di 43°C si sono raggiunti nel Cosentino ma il termometro ha registrato valori oltre i 40°C su tutte le province: ecco alcuni valori registrati dalle stazioni meteorologiche della rete Arpacal.

• 42.9°C Camerata (CS)

• 42.9°C Zumpano (CS)

• 42.8°C Torano Scalo (CS)

• 42.3°C Castrovillari (CS)

• 42.1°C Bova Superiore (RC)

• 42°C Cropalati (CS)

• 41.8°C Corigliano Rossano (CS)

• 41.3°C Bisignano (CS)

• 41.3°C Sant'Agata del Bianco (RC)

• 41.2°C Roccabernarda (KR)

• 41.2°C Pietrastorta (RC)

• 41.1°C Soverato (CZ)

• 41°C Gioiosa Ionica (RC)

• 40.9°C Salica (KR)

• 40.6°C Davoli (CZ)

• 40.3°C San Mauro Marchesato (KR)

• 39.7°C Staiti (RC)

• 39.6°C Mileto (VV)

• 39.4°C Crucoli (KR)

• 38.6°C Rizziconi (RC)

• 38.4°C Borgia (CZ)

Valori elevati anche nei capoluoghi

Molto elevate le temperature anche nei principali capoluoghi con ben 41.6°C a Cosenza, 38.9°C a Reggio Calabria, 35.3°C a Catanzaro, 34.3°C a Vibo Valentia e 33.2°C a Crotone.

Cieli giallastri e pulviscolo sahariano

L'ondata di caldo rovente sta apportando anche cieli lattiginosi e giallastri a causa dell'enorme quantitativo di pulviscolo sahariano che direttamente dal deserto raggiunge i nostri cieli.

Quando arriverà il calo delle temperature

Intanto vi ricordiamo che l'ondata durerà ancora fino a martedì 21 luglio per poi subire un generale crollo delle temperature a partire da mercoledì 22 luglio, ma di questo ne approfondiremo.