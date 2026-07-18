Il City Rende FC comunica ufficialmente di aver completato le procedure di iscrizione al campionato di Promozione calabrese (girone A) per la stagione sportiva 2026/2027. Contestualmente, la società ha formalizzato presso gli organi competenti la domanda di ripescaggio per il campionato di Eccellenza, un atto che riflette l’ambizione, la serietà progettuale e la volontà della dirigenza di offrire a Rende un palcoscenico calcistico all’altezza della sua storia e delle sue aspettative.

City Rende, un progetto solido per una piazza che merita

La scelta di procedere con la richiesta di ripescaggio non è un mero atto formale, ma il punto di arrivo di un percorso di pianificazione meticolosa che ha visto il club, sotto la guida del Presidente Mario Muglia e del Direttore tecnico Roberto Occhiuzzi, rafforzare le proprie basi societarie, infrastrutturali e tecniche.

«Abbiamo lavorato instancabilmente per garantire al City Rende FC una struttura solida e una visione a lungo termine» – dichiara il Presidente Mario Muglia – «La partecipazione alla Promozione è una certezza che ci vede pronti e determinati, ma abbiamo ritenuto doveroso fare il passo necessario per concorrere all'Eccellenza. La nostra è una piazza che vive di calcio e, grazie al prezioso lavoro organizzativo di Roberto Occhiuzzi, ci sentiamo in dovere di esplorare ogni strada possibile per regalare ai nostri tifosi il campionato che meritano.»

Il Direttore tecnico Roberto Occhiuzzi aggiunge: «L'iscrizione al campionato è il primo mattone di un progetto sportivo che mira a far crescere l'intera realtà calcistica di Rende. La nostra ambizione di raggiungere l'Eccellenza testimonia quanto questa dirigenza creda nel valore sportivo e sociale del nostro club.»

Appello alla cittadinanza e alla tifoseria

Il City Rende FC non è solo una squadra, ma un patrimonio della comunità. In questo momento cruciale, il club chiama a raccolta il suo dodicesimo uomo: i tifosi.

«Il calcio è passione, condivisione e appartenenza. Indipendentemente dalla categoria in cui andremo a misurarci, il cuore pulsante del nostro progetto resterà il sostegno di chi ama questi colori» – prosegue la nota societaria. «Invitiamo ogni cittadino, ogni appassionato e le realtà imprenditoriali del territorio a camminare al nostro fianco. Il City Rende FC è il contenitore di un sogno collettivo: vogliamo creare un ambiente in cui ogni partita diventi una festa dello sport, un momento di aggregazione e orgoglio per tutta Rende.»

Prospettive future

Nelle prossime settimane, la società continuerà a lavorare sul potenziamento dell’organico e sull’organizzazione interna, con l’obiettivo di farsi trovare pronta per qualsiasi scenario competitivo. La trasparenza e il legame con il territorio rimarranno i pilastri cardine della gestione guidata da Muglia e Occhiuzzi.

Il City Rende FC invita gli organi di informazione e i sostenitori a seguire i canali ufficiali del club per tutti i prossimi aggiornamenti relativi all’esito della domanda di ripescaggio e alle iniziative di lancio della nuova stagione agonistica 2026 - 2027.