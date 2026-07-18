Il Cosenza ha diramato l’elenco dei 22 convocati per il ritiro che inizierà oggi a San Giovanni in Fiore. Dopo i giorni di visite mediche e test tenuti in città, la troupe di Coppitelli si è trasferita in Sila nella mattinata odierna, dove rimarrà fino al 31 luglio. Da sottolineare che nell’elenco dei convocati diramato dalla società, non figurano Baldovino Cimino, Aldo Florenzi e Simone Mazzocchi. Gli ultimi due sembrano vicinissimi alla cessione allo Spezia, sempre in Serie C. Un doppio affare che porterebbe nelle casse del Cosenza un cifra vicina al milione di euro. Possibili motivi fisici invece riguardano invece l’assenza di Cimino, mai rivisto in campo dopo la lesione del legamento crociato dello scorso novembre contro il Latina. Presente nell’elenco anche l’attaccante Alessandro Pozzi, classe 2004, che ha giocato nell’ultima stagione con l’Enna in Serie D. Coppitelli lo valuterà in ritiro.

L’elenco dei convocati del Cosenza

Portieri

Giuseppe De Sensi

Thomas Pompei

Difensori

Antonio Barone – terzino sinistro

Lucio Bonofiglio – terzino destro

Alessandro Caporale – difensore centrale/terzino sinistro

Pietro Ciotti – terzino destro

Paolo Dametto – difensore centrale

Antonio Rocco – difensore centrale

Centrocampisti

Racine Ba – mediano

Daniele Caruso – centrocampista

Edoardo Contiero – centrocampista centrale

Nicolò Contiliano – mediano

Antonio Cotroneo – mediano

Enrico Giannini – esterno sinistro, utilizzabile anche da terzino

Christian Langella – mediano/centrocampista centrale

Adolfo Mazzulla – trequartista

Riccardo Palmieri – centrocampista centrale

Diego Ragone – centrocampista centrale

Andrea Rizzo Pinna – centrocampista offensivo/trequartista

Attaccanti

Sofiane Achour – centravanti

Giuliano Barbagallo – centravanti/seconda punta

Michele Emmausso – attaccante esterno/seconda punta

Alessandro Pozzi – ala sinistra/seconda punta

Massimo Zilli – centravanti