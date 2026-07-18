Il fantasista e l’attaccante, vicinissimi alla cessione allo Spezia, esentati dalla partenza per San Giovanni in Fiore. In prova c’è un attaccante
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Il Cosenza ha diramato l’elenco dei 22 convocati per il ritiro che inizierà oggi a San Giovanni in Fiore. Dopo i giorni di visite mediche e test tenuti in città, la troupe di Coppitelli si è trasferita in Sila nella mattinata odierna, dove rimarrà fino al 31 luglio. Da sottolineare che nell’elenco dei convocati diramato dalla società, non figurano Baldovino Cimino, Aldo Florenzi e Simone Mazzocchi. Gli ultimi due sembrano vicinissimi alla cessione allo Spezia, sempre in Serie C. Un doppio affare che porterebbe nelle casse del Cosenza un cifra vicina al milione di euro. Possibili motivi fisici invece riguardano invece l’assenza di Cimino, mai rivisto in campo dopo la lesione del legamento crociato dello scorso novembre contro il Latina. Presente nell’elenco anche l’attaccante Alessandro Pozzi, classe 2004, che ha giocato nell’ultima stagione con l’Enna in Serie D. Coppitelli lo valuterà in ritiro.
L’elenco dei convocati del Cosenza
Portieri
Giuseppe De Sensi
Thomas Pompei
Difensori
Antonio Barone – terzino sinistro
Lucio Bonofiglio – terzino destro
Alessandro Caporale – difensore centrale/terzino sinistro
Pietro Ciotti – terzino destro
Paolo Dametto – difensore centrale
Antonio Rocco – difensore centrale
Centrocampisti
Racine Ba – mediano
Daniele Caruso – centrocampista
Edoardo Contiero – centrocampista centrale
Nicolò Contiliano – mediano
Antonio Cotroneo – mediano
Enrico Giannini – esterno sinistro, utilizzabile anche da terzino
Christian Langella – mediano/centrocampista centrale
Adolfo Mazzulla – trequartista
Riccardo Palmieri – centrocampista centrale
Diego Ragone – centrocampista centrale
Andrea Rizzo Pinna – centrocampista offensivo/trequartista
Attaccanti
Sofiane Achour – centravanti
Giuliano Barbagallo – centravanti/seconda punta
Michele Emmausso – attaccante esterno/seconda punta
Alessandro Pozzi – ala sinistra/seconda punta
Massimo Zilli – centravanti