Tragedia nella tarda serata di ieri a Scalea. Un uomo, Donato Boccia, segretario comunale di Lauria, è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto intorno alle 23 in via Tommaso Campanella.

Boccia, 53 anni, era in sella a uno scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, è andato a urtare un'auto che si trovava in sosta, in prossimità di una curva. Un impatto che, almeno a una prima valutazione, non sarebbe apparso particolarmente grave, invece l’uomo è caduto a terra esanime.

I soccorsi

Subito sono scattati i soccorsi. Alcuni passanti hanno prestato le prime cure all'uomo, poi affidato ai sanitari del 118. I soccorritori hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione, proseguite per lunghi minuti nel disperato tentativo di salvargli la vita.

Purtroppo, nonostante gli sforzi, per Donato Boccia non c'è stato nulla da fare.

Le indagini della Polizia locale

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Scalea, impegnati nella ricostruzione dell'esatta dinamica. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella di un possibile malore che potrebbe aver preceduto l'impatto con l'auto in sosta. Saranno gli accertamenti a chiarire cosa sia realmente accaduto nei momenti precedenti alla tragedia.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio anche nel territorio lucano, dove Boccia svolgeva il ruolo di segretario comunale a Lauria, ma anche in Calabria, dov’era molto conosciuto.