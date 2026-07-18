Prende forma il progetto delle "CoRo Fitness Zone", la rete di aree attrezzate per lo sport all'aperto che interesserà progressivamente l'intero territorio di Corigliano-Rossano. Il primo tassello sarà inaugurato sabato 18 luglio, alle 18.30, sul lungomare di Sant'Angelo, dove aprirà ufficialmente la prima area fitness della città.

La nuova struttura rappresenta un ulteriore intervento nel percorso di riqualificazione degli spazi pubblici avviato dall'amministrazione comunale, che negli ultimi anni ha realizzato nuove piazze, aree di sosta, piste ciclabili e spazi gioco, con l'obiettivo di rendere il territorio sempre più fruibile da cittadini e visitatori.

L'area di Sant'Angelo è soltanto la prima di una serie di installazioni previste dal progetto. Già la prossima settimana, infatti, sarà inaugurata una seconda area fitness sul lungomare di Schiavonea, mentre il piano complessivo prevede la realizzazione di ulteriori spazi dedicati all'attività fisica lungo i principali quartieri cittadini. Tutte le strutture saranno identificate dal marchio "CoRo Fitness Zone".

«Per rendere la nostra città più accogliente – afferma il sindaco Flavio Stasi – bisogna continuare a integrare e migliorare i servizi, soprattutto nelle aree costiere che stiamo rendendo sempre più attrezzate e funzionali. Le aree dedicate all'attività sportiva mancavano e queste prime due non rappresentano un intervento sporadico, ma l'avvio di un percorso che, come stiamo facendo per le aree giochi, crescerà di anno in anno».

L'obiettivo dell'amministrazione è quello di trasformare i lungomari e, successivamente, i quartieri degli scali cittadini in luoghi di aggregazione all'aperto, dove residenti e turisti possano praticare attività sportiva in spazi pubblici riqualificati e dotati di attrezzature moderne.