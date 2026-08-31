La vettura, una Skoda station wagon, si è messa in movimento mentre l’uomo dormiva ed è finita in acqua. Il turista tedesco è riuscito a uscire poco prima che l’abitacolo venisse quasi completamente sommerso

Si era fermato con l’auto per riposare. Poi il risveglio più improbabile e pericoloso: la macchina che scivola verso il mare, l’acqua che comincia a entrare e pochi istanti per trovare una via d’uscita.

È accaduto nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 agosto a Torre Canne, sul litorale di Fasano, in provincia di Brindisi, dove un turista tedesco ha rischiato di rimanere intrappolato nella propria vettura finita in acqua.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si era fermato a bordo strada con la sua Skoda station wagon e si era addormentato all’interno dell’abitacolo. Per cause ancora da chiarire, l’auto avrebbe poi iniziato a muoversi autonomamente, percorrendo il tratto che separava la strada dalla battigia fino a terminare la corsa in mare.

Il momento più delicato è arrivato quando la vettura ha cominciato a essere sommersa. Il turista, svegliatosi mentre l’acqua saliva, è riuscito ad aprire un finestrino e a uscire dall’abitacolo poco prima che l’auto venisse quasi completamente ricoperta.

Una manovra provvidenziale che gli ha consentito di mettersi in salvo senza, secondo le prime informazioni, riportare conseguenze.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme ai sommozzatori del Comando provinciale di Brindisi e alla Guardia Costiera di Savelletri. Dopo aver verificato le condizioni dell’uomo, i soccorritori hanno avviato le operazioni di recupero della vettura, successivamente riportata sulla terraferma.

Resta ora da chiarire cosa abbia provocato il movimento dell’auto. Tra le ipotesi prese in considerazione ci sarebbero un possibile problema al sistema frenante o al freno di stazionamento.

Per il turista, quella che doveva essere soltanto una sosta per riposare si è trasformata così, nel giro di pochi minuti, in una corsa contro il tempo per uscire dalla macchina prima che il mare la inghiottisse.