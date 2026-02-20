Dopo il maltempo tornano gli appuntamenti del weekend: animazione per bambini, sfilate nei centri storici e a Schiavonea, castello ducale e Cantinella

Il maltempo ha fermato i piani, ma non la voglia di rimettere in moto la città. Le avverse condizioni atmosferiche dei giorni scorsi hanno infatti impedito lo svolgimento delle manifestazioni previste per il Carnevale 2026. Ora il Comune di Corigliano-Rossano annuncia la riprogrammazione di alcuni appuntamenti nei prossimi giorni, con un calendario concentrato nel fine settimana e realizzato in collaborazione con le due Pro Loco cittadine.

A fare da filo conduttore sarà anche “Clementizia”, la maschera ufficiale scelta nel 2023 dopo un concorso di idee: un personaggio che unisce clementina e liquirizia, eccellenze enogastronomiche della Sibaritide, puntando su identità, tradizione, colori e profumi del territorio. Lo slogan dell’edizione 2026 è “Scatena la gioia”.

Sabato 21 febbraio: Corigliano tra dinosauri, magia e carri allegorici

Il sabato parte dalla Villa comunale De Falco: dalle 11.30 sono previsti animazione e intrattenimento con “Dinomania”, lo spettacolo dei dinosauri realistici. A seguire Mago Magno con bolle giganti di fumo e di fuoco, quindi l’animazione “La regina delle feste”, con la presenza della maschera Clementizia.

Sempre sabato, dalle 9.30, spazio alla tradizionale sfilata “La morte del Carnevale” (corteo Gregorij Carnivaleri), con raduno al Liceo Colosimo nel centro storico di Corigliano.

Nel pomeriggio, alle 15.00, è in programma la sfilata dei carri allegorici con raduno in via Fontanelle a Corigliano Scalo: previsti vari intrattenimenti e, anche qui, la presenza di Clementizia.

Domenica 22 febbraio: sfilate, premiazioni e spettacoli in più punti della città

La domenica si apre alle 10.00 con la sfilata dei carri allegorici nel centro storico di Rossano, con raduno in via Santo Stefano e intrattenimenti lungo il percorso.

Alle 10.30, in Piazza Steri (centro storico di Rossano), sono previsti spettacoli e animazione con la premiazione del concorso “La maschera più bella e la ballata di Carnevale”.

Alle 11.00 appuntamento al Parco Fabiana Luzzi con lo spettacolo per grandi e bambini “Quello col cane Ugo” a cura della Compagnia Unnico, insieme all’animazione “La regina delle feste” con la maschera Clementizia.

A mezzogiorno, alle 12.00, in Piazzetta Portofino a Schiavonea arriva lo spettacolo di arte circense in strada “Circo ramingo”.

Nel pomeriggio, alle 15.00, è prevista la grande sfilata di carri allegorici con raduno in Viale dei Normanni a Rossano Scalo, con vari intrattenimenti e la presenza di Clementizia.

Dalle 16.00 alle 19.30, al Castello Ducale, l’Associazione Hydra presenterà “L’accademia di magia”. Sempre alle 16.00, a Cantinella, in programma lo spettacolo teatrale per grandi e bambini “Comicactus” a cura della compagnia “La compagnia del cactus”.

Stasi: «Memoria e serenità, i bambini hanno diritto alla gioia»

Nel comunicato, il sindaco Flavio Stasi richiama il contesto: «In un momento così delicato per il nostro territorio, è dovere di tutti noi mantenere serietà, responsabilità e piena concentrazione nella tutela della comunità, affinché quanto accaduto non si ripeta mai più». Ma, aggiunge, «i bambini abbiano il diritto di continuare a vivere momenti di gioia, di gioco e di condivisione».

La scelta di riprogrammare gli eventi nasce proprio da questo equilibrio: «Abbiamo deciso di riprogrammare gli eventi del Carnevale, con l’obiettivo di consentire alla città di custodire la memoria di quanto accaduto, ma anche di offrire ai più piccoli la possibilità di tornare a vivere le strade di Corigliano-Rossano in un clima di festa, serenità e comunità».