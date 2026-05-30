C'è finalmente una data ufficiale per il ripristino di uno dei servizi più importanti per la comunità di Lauropoli. Il Comune di Cassano All’Ionio ha informato la cittadinanza che, secondo quanto comunicato ufficialmente da Poste Italiane, l’Ufficio Postale della frazione riaprirà al pubblico a partire dal prossimo 19 giugno. A rendere nota la notizia è il sindaco, Gianpaolo Iacobini, che ha ricevuto la conferma scritta direttamente dai vertici dell’azienda.

L’assalto

La chiusura del presidio di Corso Laura Serra si era resa necessaria a seguito di un gravissimo episodio di cronaca avvenuto nella notte del 23 dicembre. Una banda di malviventi aveva infatti preso d'assalto l'ufficio postale, distruggendo lo sportello ATM (Postamat) con una violenta deflagrazione da esplosivo per asportarne il denaro. L'esplosione, oltre a sventrare lo sportello automatico, aveva provocato ingenti danni strutturali ai locali interni, rendendo l'immobile del tutto inagibile e costringendo Poste Italiane alla sospensione immediata di ogni attività al pubblico.

Verso la riapertura

La riapertura del 19 giugno segna la fine di un periodo di pesanti disagi per i residenti della frazione, in particolare per gli anziani e le fasce più fragili, costretti per mesi a spostarsi nelle sedi limitrofe per poter ritirare le pensioni e sbrigare le pratiche quotidiane. Il sindaco Iacobini ha tenuto a sottolineare come l’Amministrazione comunale abbia seguito con costante e massima attenzione l’evolversi della situazione fin dai primi momenti, mantenendo continue interlocuzioni con Poste Italiane affinché i complessi interventi di manutenzione straordinaria e ripristino strutturale potessero essere completati nel più breve tempo possibile.

I lavori

L'attesa dei cittadini sarà tuttavia ripagata da una struttura rinnovata. L’azienda ha infatti sfruttato i lavori di riparazione per attuare una riqualificazione dei locali, che alla riapertura presenteranno spazi ripensati, più funzionali e dotati di nuovi banconi ergonomici volti a migliorare il rapporto tra il personale e i clienti. Ulteriori dettagli relativi agli orari specifici di apertura al pubblico e all’organizzazione complessiva dei servizi saranno comunicati nei prossimi giorni da Poste Italiane.