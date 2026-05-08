La giocata fortunata è stata effettuata in via Provinciale nel concorso di giovedì 7 maggio 2026
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La fortuna fa tappa in Calabria e premia Cassano all’Ionio. Nel concorso del 10eLotto di giovedì 7 maggio 2026, un giocatore del comune in provincia di Cosenza si è aggiudicato 25mila euro grazie a un 5 Doppio Oro.
La vincita, come riporta Agipronews, è stata realizzata con una giocata effettuata in via Provinciale, dove il fortunato vincitore ha centrato una combinazione capace di trasformare una semplice schedina in un premio importante.
La vincita al 10eLotto in provincia di Cosenza
Il colpo messo a segno a Cassano all’Ionio rientra tra le vincite più significative dell’ultimo concorso del 10eLotto. Il 5 Doppio Oro ha consentito al giocatore di portare a casa una somma da 25mila euro, riportando l’attenzione sulla provincia di Cosenza e sulle giocate fortunate registrate nei punti vendita del territorio.
Una notizia che alimenta curiosità e soddisfazione nella comunità cassanese, dove la vincita rappresenta un piccolo evento legato al gioco pubblico e alla fortuna.
Premi per 24,8 milioni in tutta Italia
L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito complessivamente premi per 24,8 milioni di euro in tutta Italia. Da inizio anno, il totale delle vincite assegnate ha raggiunto 1,43 miliardi di euro, confermando l’ampia partecipazione al gioco su scala nazionale.