Il sindaco Matteo Lettieri: «Sono dotate di contenitori dedicati a tutte le principali frazioni di rifiuto: carta e cartone, plastica e metalli, vetro, organico e indifferenziato»

«Da oggi 1° luglio entreranno ufficialmente in funzione le ecoisole interrate installate sul territorio comunale di Celico, uno strumento che consentirà ai cittadini di conferire i rifiuti in qualsiasi momento della giornata, tutti i giorni della settimana». Ad annunciarlo è stato il sindaco Matto Lettieri. L'iniziativa, rappresenta un'importante innovazione nel sistema di raccolta differenziata e si affianca al tradizionale servizio porta a porta, che continuerà regolarmente senza alcuna modifica.

«Le ecoisole - spiega il primo cittadino - sono dotate di contenitori dedicati a tutte le principali frazioni di rifiuto: carta e cartone, plastica e metalli, vetro, organico e indifferenziato». Per accedere al servizio sarà sufficiente utilizzare l'apposita tessera elettronica già consegnata ai cittadini. Chi non l'avesse ancora ritirata potrà farlo presso gli uffici comunali. «Il funzionamento – dice ancora - è semplice e intuitivo. Dopo aver attivato il sistema e avvicinato la card al lettore, un segnale acustico autorizzerà l'apertura del contenitore. A quel punto sarà possibile conferire il rifiuto e richiudere automaticamente il sistema. Le ecoisole saranno operative 24 ore su 24, sette giorni su sette, offrendo così maggiore flessibilità rispetto ai consueti orari di raccolta».

Particolare attenzione è stata riservata anche alle corrette modalità di conferimento. L'amministrazione invita, ad esempio, a piegare sempre gli scatoloni prima di inserirli nell'apposito contenitore, così da ottimizzare la capacità di raccolta. Accanto alla postazione dedicata al multimateriale è stato inoltre installato un compattatore specifico per le bottiglie in plastica destinate agli alimenti. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di migliorare ulteriormente la qualità della raccolta differenziata e aumentare le percentuali di riciclo.

Un risultato che, come ricordato dall'amministrazione comunale, può tradursi anche in un beneficio economico per la collettività. «Più riusciamo a differenziare correttamente i rifiuti – sottolinea il sindaco di Celico – più si riducono i costi di smaltimento e, di conseguenza, anche il peso dei tributi a carico dei cittadini. L'invito rivolto alla popolazione è quindi quello di utilizzare le nuove ecoisole in maniera responsabile, sfruttando un servizio che amplia le possibilità di conferimento senza sostituire il porta a porta, ma integrandolo con una soluzione tecnologicamente avanzata e pensata per rendere la raccolta differenziata ancora più efficiente».