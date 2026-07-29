Il 29 e 30 luglio appuntamento gratuito in piazza San Francesco con Micu u Pulici, Elio Scarola, Nevis & Asia ed Edda Tenuta

Comicità calabrese e musica dal vivo tornano al centro dell’estate di Tarsia. Mercoledì 29 e giovedì 30 luglio piazza San Francesco ospiterà la quarta edizione del “Chi Stamu Passannu Fest”, uno degli appuntamenti inseriti nel cartellone del Tarsia Summer Fest 2026.

Le due serate inizieranno alle 21.30 e saranno aperte gratuitamente al pubblico. Sul palco si alterneranno Micu u Pulici, Elio Scarola, Nevis & Asia ed Edda Tenuta, per un programma dedicato al cabaret, alla musica e alla socialità.

La manifestazione, promossa dall’Amministrazione comunale, punta ad animare il centro cittadino e offrire a residenti e visitatori due occasioni di intrattenimento nel cuore della stagione estiva.

Micu u Pulici ed Elio Scarola aprono il festival

La prima serata, in programma mercoledì 29 luglio, vedrà protagonista il cabarettista Micu u Pulici. La sua esibizione sarà accompagnata dalla musica dal vivo di Elio Scarola.

L’apertura della rassegna unirà quindi comicità e intrattenimento musicale, secondo la formula che ha caratterizzato il “Chi Stamu Passannu Fest” fin dalla sua nascita.

Giunto alla quarta edizione, l’evento ha progressivamente conquistato uno spazio nel calendario estivo locale, richiamando gli appassionati della comicità calabrese e dello spettacolo dal vivo.

Nevis & Asia sul palco della seconda serata

Giovedì 30 luglio sarà invece la volta di Nevis & Asia. Ad accompagnare lo spettacolo sarà la musica di Edda Tenuta.

Anche il secondo appuntamento prenderà il via alle 21.30 in piazza San Francesco e sarà a ingresso gratuito.

Le due serate sono state costruite per offrire uno spettacolo accessibile a un pubblico ampio e riportare la piazza al centro della vita culturale e sociale del paese.

Il sindaco Ameruso: «Un’occasione per ritrovarsi»

Per il sindaco di Tarsia, Roberto Ameruso, la manifestazione va oltre la dimensione dello spettacolo.

«Il “Chi Stamu Passannu Fest” rappresenta molto più di una rassegna di cabaret. È un’occasione per ritrovarsi, condividere momenti di leggerezza e vivere la piazza come luogo di incontro e di socialità», afferma il primo cittadino.

Ameruso sottolinea l’impegno dell’Amministrazione comunale nella programmazione culturale estiva: «Continuiamo a investire in eventi di qualità perché siamo convinti che la crescita di una comunità passi anche attraverso la cultura, lo spettacolo e la valorizzazione degli spazi pubblici».

Secondo il sindaco, iniziative di questo tipo possono favorire la partecipazione e rafforzare i legami sociali: «Regalare sorrisi significa contribuire a rendere più viva e coesa la nostra comunità».

L’appuntamento nel Tarsia Summer Fest 2026

Il “Chi Stamu Passannu Fest” rientra nel programma del Tarsia Summer Fest 2026, promosso dal Comune per animare il territorio durante i mesi estivi.

L’obiettivo è offrire occasioni di svago, valorizzare il centro cittadino e utilizzare gli spazi pubblici come luoghi di aggregazione. Piazza San Francesco diventerà così, per due sere, il punto d’incontro tra cittadini, visitatori, artisti e appassionati di cabaret.

La partecipazione è gratuita per entrambi gli appuntamenti. Il primo spettacolo è previsto mercoledì 29 luglio con Micu u Pulici ed Elio Scarola; il secondo giovedì 30 luglio con Nevis & Asia ed Edda Tenuta. L’inizio è fissato alle 21.30.