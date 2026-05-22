«Ammontano a 539mila euro le risorse che saranno erogate a favore dei privati cittadini per far fronte ai danni causati dal violento ciclone Harry, che ha colpito il territorio regionale nello scorso mese di gennaio». Lo comunica il vicepresidente e assessore ai Lavori pubblici della Regione Calabria, Filippo Mancuso.

Complessivamente sono 131 le domande di privati cittadini inserite negli elenchi del Dipartimento Protezione civile che potranno ricevere l’immediata erogazione del ristoro, per i danni subiti all’abitazione principale, nel limite massimo fino a 5mila euro.

«La Regione Calabria – informa inoltre il vicepresidente Mancuso – sta già lavorando per implementare ulteriormente le risorse a disposizione ed aumentare così il limite massimo del ristoro nonché estendere le misure anche alle seconde case. Sarà Fincalabra Società in house della Regione Calabria, con la quale è stata stipulata proprio oggi apposita convenzione, a svolgere tutte le attività inerenti alla procedura di sostegno economico riuscendo così a velocizzare i tempi di erogazione e dare risposte immediate ai bisogni dei cittadini».