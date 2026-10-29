Il sindaco Franz Caruso: «Abbiamo fatto di tutto perché questa limitazione, dettata dalle condizioni di inagibilità, fosse eliminata»

Dopo alcuni interventi di messa in sicurezza, coordinati dalla dirigente del Settore Appalti e Cimiteri, Maria Colucci, è stata riaperta, al Cimitero di Colle Mussano, la Cappella comunale che era inagibile da circa 4 anni. La Cappella era stata oggetto in passato di alcune infiltrazioni d’acqua a seguito delle quali aveva subito il distacco di materiale lapideo e del cannucciato che ne reggeva la volta.

Grazie agli interventi di messa in sicurezza, realizzati attraverso la posa in opera di una struttura reticolare in acciaio zincato e dei pannelli in policarbonato, è stata ripristinata e, in occasione della della giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, tornerà ad essere fruibile soprattutto dai congiunti e parenti dei defunti che riposano al suo interno.

«Non potevamo più tollerare – sottolinea in una dichiarazione il Sindaco Franz Caruso – che congiunti e parenti dei defunti che riposano nella Cappella comunale non potessero rendere loro visita da tantissimi anni. Abbiamo fatto di tutto perché questa limitazione, dettata dalle condizioni di inagibilità, fosse eliminata.

È bene precisare che l’intervento cui si è dato seguito - ha aggiunto Franz Caruso - restituisce una fruibilità temporanea della Cappella cui si accede dal vecchio ingresso monumentale del Cimitero di Colle Mussano, in quanto sarà necessaria una progettazione per un ripristino ulteriore da concordare con la Soprintendenza ed attivando forme di finanziamento ad hoc.

In attesa che tutto questo si definisca, la Cappella torna fruibile e nei giorni dedicati alla commemorazione dei defunti sarà possibile portare un fiore ai propri cari anche in questo luogo rimasto per troppo tempo inaccessibile. La nostra Amministrazione – ha concluso Franz Caruso – è continuamente impegnata ad offrire alla città un’immagine del nostro complesso cimiteriale quanto più decorosa e dignitosa possibile e la messa in sicurezza della cappella comunale ripristina il diritto al culto dei defunti da parte di quei congiunti e parenti che non potevano rendere visita ai propri cari a causa della inagibilità di quel luogo».