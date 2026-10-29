C’è fermento all’interno della Comunità Parrocchiale di Mendicino in preparazione all’udienza del prossimo nove dicembre 2026 con Papa Leone XIV. In quella occasione sarà portata, anche, la statua di Santa Maria Assunta, venerata nel Santuario Diocesano di Santa Maria dell’Accoglienza, tanto cara a tutti i Mendicinesi, anche quelli che per ragioni di lavoro, sono dovuti emigrare.

Papa Leone XIV, durante l’udienza benedirà la corona, fatta realizzare – qualche anno fa - con le offerte anche in oro dei fedeli. Sarà, quindi, un evento storico e sono già tante le adesioni per viaggiare verso Roma con la Madonna Assunta. La Parrocchia, a riguardo, ha organizzato 2 opzioni di viaggio: la prima in partenza nella mattinata del giorno dell’Immacolata, dopo la Messa al Santuario, a seguito della statua di Santa Maria Assunta e la seconda con partenza nella tarda serata dell’8 dicembre.

Entrambi i gruppi, poi, nella prima mattinata del 9 dicembre 2026 si riuniranno ed insieme si avvieranno in Piazza San Pietro dove troveranno la statua della Madonna, portata già dalla sera precedente in Vaticano. I pellegrini, dopo l’udienza e il pranzo, si ritroveranno, alle ore 15,00 nella Chiesa di Santo Spirito in Sasso (meglio conosciuta come la Chiesa di Gesù Misericordioso) per la recita della Coroncina alla Divina Misericordia e la Santa Messa celebrata dal Parroco, Don Santino.

La raccolta delle adesioni, con le modalità indicate nell’allegata locandina, per ovvi motivi organizzativi, si chiuderà, definitivamente, per l’opzione con il pernottamento, il prossimo 04 novembre, mentre per l’altra il 22 novembre. Questo straordinario evento si inquadra in una serie di iniziative volte a far diventare il Santuario di Santa Maria dell’Accoglienza, la cui intera struttura è stata recentemente affidata dall’Arcivescovo alla cura della Parrocchia, quale pulsante e vivo centro di spiritualità che possa accogliere non solo i Mendicinesi ma anche gruppi e fedeli provenienti da tutta Italia.