I cittadini del quartiere nei cui pressi sorge l’Annunziata: «Non siamo campanilisti, ma non possiamo perdere energia e vitalità della zona più bella del capoluogo»

«Siamo al fianco del Comune di Cosenza e dei cosentini per rilanciare l'area sud che è la più bella della città. Da Piazza Riforma, a via Rivocati, Corso Umberto, Viale Trieste, Piazza Amendola, Pizza Crispi fino al centro storico la bellezza della città e la sua dimensione storica sono un fatto unico, che si lega anche all'area delle serre e del Savuto. C'è ancora tanta energia e vitalità in quest'area che è stata il motore economico della Calabria». Lo afferma in una nota il Comitato Riforma.

«Per questo – dicono - chiediamo che l'ospedale di Cosenza rimanga all'Annunziata come hub: non siamo campanilisti, né rifiutiamo l'idea del Policlinico ma è indispensabile evitare che la zona sud venga desertificata. Incontreremo presto il sindaco Caruso con lo spirito di collaborazione e di dialogo proficuo perché crediamo che difendere Cosenza sia un dovere».