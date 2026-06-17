La Commissione presieduta dal sottosegretario Wanda Ferro ha esaminato richieste su organici, riequilibrio e risanamento

Tredici comuni calabresi sono stati interessati da provvedimenti esaminati oggi dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali del Ministero dell’Interno, presieduta dal sottosegretario Wanda Ferro. Le decisioni riguardano due fronti centrali per la vita amministrativa degli enti: il rafforzamento delle strutture comunali e i percorsi di riequilibrio e risanamento finanziario.

Si tratta di misure che incidono direttamente sulla capacità dei comuni di garantire servizi, programmare attività e affrontare situazioni economiche complesse. Da un lato, infatti, ci sono le richieste legate al personale e alle dotazioni organiche. Dall’altro, le procedure previste per gli enti alle prese con piani di riequilibrio, bilanci stabilmente riequilibrati e percorsi di estinzione.

Personale e dotazioni organiche, parere favorevole per sette comuni

Sul versante del personale, la Commissione ha espresso parere favorevole alle richieste presentate dai Comuni di Crucoli, Pietrapaola, Scilla, Soverato, Ciminà, Rogliano e Savelli. Il via libera consente agli enti interessati di rafforzare le rispettive strutture amministrative.

Il tema della capacità amministrativa resta uno dei nodi principali per molti comuni, soprattutto nei territori in cui le carenze di organico rischiano di rallentare procedimenti, servizi e progettazione. Il rafforzamento degli uffici, in questo quadro, diventa uno strumento essenziale per rendere più efficiente l’azione amministrativa e rispondere con maggiore tempestività alle esigenze dei cittadini.

Riequilibrio e risanamento, esaminati altri sei enti

La Commissione si è occupata anche del fronte della finanza locale, esaminando diversi procedimenti riguardanti comuni calabresi impegnati in percorsi di riequilibrio e risanamento.

In particolare, è stato valutato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Ardore. Sono state inoltre esaminate le ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato dei Comuni di Calopezzati e Falconara Albanese, insieme ai piani di estinzione dei Comuni di Ferruzzano e Caraffa di Catanzaro.

Tra i provvedimenti affrontati rientra anche il monitoraggio delle misure adottate dal Comune di Gioia Tauro nell’ambito delle procedure previste dal Testo unico degli enti locali.

Il messaggio del sottosegretario Wanda Ferro

Per il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, l’attività della Commissione si inserisce in un percorso di accompagnamento concreto agli enti locali, sia sul piano amministrativo sia su quello finanziario.

«L’impegno del Governo è quello di affiancare concretamente gli enti locali, sostenendo sia il rafforzamento della capacità amministrativa sia il percorso di stabilità finanziaria, con l’obiettivo di garantire servizi migliori ai cittadini e creare condizioni più favorevoli allo sviluppo dei territori», ha affermato Wanda Ferro.