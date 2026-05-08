Una nuova donazione per rafforzare i servizi dedicati ai bambini e alle famiglie. Conad rinnova il proprio impegno a sostegno del Dipartimento Materno Infantile dell’ospedale Annunziata di Cosenza e quest’anno raddoppia il valore del contributo destinato alla struttura.

Lunedì 11 maggio 2026, alle 16.30, nella Biblioteca della Direzione di presidio unico dell’ospedale Annunziata, in via Migliori a Cosenza, si terrà la conferenza stampa per la consegna simbolica dell’assegno da 149mila euro, frutto dell’iniziativa nazionale “Facciamo sentire il nostro amore”.

La campagna Conad a sostegno dei piccoli pazienti

La raccolta si è svolta nei punti vendita Conad dal 3 novembre al 14 dicembre 2025 e ha coinvolto migliaia di clienti attraverso la collezione delle campanelle Disney. Un’iniziativa di solidarietà che, anno dopo anno, continua a mobilitare le comunità locali e a produrre risultati concreti per il miglioramento dell’assistenza ospedaliera.

Giunta alla sua quinta edizione, la campagna si conferma un progetto consolidato di responsabilità sociale, capace di trasformare la partecipazione dei clienti in un sostegno diretto ai reparti pediatrici e alle strutture impegnate nella cura dei più piccoli.

Il contributo destinato all’Annunziata permetterà di finanziare nuovi interventi per il Dipartimento Materno Infantile, con l’obiettivo di potenziare i servizi, migliorare l’accoglienza e rendere più efficace l’assistenza ai piccoli pazienti.

La consegna dell’assegno all’ospedale Annunziata

Alla conferenza stampa parteciperanno i vertici di PAC2000A Conad, con il direttore delle Relazioni Esterne Alessandro Meozzi e il direttore Area Calabria Pietro Provenzano. Per l’Azienda ospedaliera saranno presenti il direttore generale Vitaliano De Salazar e il direttore del Dipartimento Materno Infantile Gianfranco Scarpelli.

Durante l’incontro saranno illustrati i progetti che potranno essere realizzati grazie alla nuova donazione. Al centro dell’iniziativa ci sarà il rafforzamento dell’offerta assistenziale del Dipartimento, con particolare attenzione ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie.