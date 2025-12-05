La rete del volontariato dell’Alto Tirreno Cosentino sceglie la continuità. Concetta Grosso è stata rieletta Portavoce territoriale del Forum Terzo Settore Tirreno Cosentino, ottenendo la conferma unanime delle organizzazioni aderenti riunite in assemblea per il rinnovo degli organismi direttivi. Una decisione che testimonia la piena fiducia delle realtà associative nel percorso avviato negli ultimi anni.

Durante il precedente mandato Grosso ha guidato il Forum con una linea improntata all’ascolto, alla collaborazione e al dialogo costante con il territorio. Il suo lavoro ha contribuito a rafforzare la rappresentanza del Terzo Settore, valorizzando la presenza delle associazioni nelle politiche sociali dell’Alto Tirreno e promuovendo una visione partecipata delle scelte comunitarie.

«Ringrazio tutte le associazioni per la fiducia rinnovata» ha dichiarato la Portavoce dopo la rielezione. «Continueremo a lavorare insieme per consolidare le nostre reti, sostenere le fragilità e valorizzare l’impegno quotidiano dei volontari. Il Forum deve restare una casa comune aperta, inclusiva e capace di costruire futuro». Parole che richiamano un percorso orientato alla crescita e alla coesione, con un’attenzione particolare alle persone e ai progetti che animano il territorio.

Il Forum Terzo Settore Tirreno Cosentino ha espresso gratitudine alle organizzazioni intervenute, ribadendo l’obiettivo di mantenere centrale il ruolo del volontariato nelle dinamiche sociali locali. Una conferma che rafforza l’identità del Forum come spazio condiviso, presidio di partecipazione civica e motore di sviluppo comunitario.