Sabato 14 novembre la Galleria Salvatore D’Alessandro, in Largo Savigliano a Mormanno, ospita il concorso regionale «Salumi di Calabria» 2026, dedicato alle produzioni di salumeria del territorio regionale. Dalle 9 alle 20 sono previste esposizione e degustazione di salumi e vini.

Il concorso è organizzato da Regione Calabria, Arsac e Onas, l’Organizzazione nazionale assaggiatori salumi, con il Consorzio di tutela Salumi di Calabria Dop, il Comune di Mormanno e il Gal Pollino. Tra i temi della giornata, l’innovazione tecnologica, la sicurezza alimentare e la valorizzazione delle razze suine autoctone.

Il programma

Alle 9 il laboratorio di degustazioni guidate dei Maestri assaggiatori Onas; alle 11 la master class sulla tecnologia di produzione dei salumi, a cura del Comitato tecnico-scientifico Onas.

Alle 15.30 il convegno «I Salumi di Calabria e la valorizzazione della filiera norcina», moderato da Massimo Tigani Sava. Dopo i saluti istituzionali, tra cui quelli del sindaco Paolo Pappaterra e dell’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, interverranno Valeria Maria Morittu dell’Università Magna Graecia sul suino nero di Calabria, Santo Carpino sui controlli negli allevamenti, Marco Poiana dell’Università Mediterranea, il presidente Onas Vincenzo Di Nuzzo sull’analisi sensoriale, Martino Convertini del Centro sperimentale Arsac di Acri e Anna Madeo, presidente del Consorzio Salumi di Calabria Dop.

Al termine del convegno saranno premiate le aziende partecipanti al concorso.