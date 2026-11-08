Il Cosenza chiude la trasferta di Monopoli con un pareggio senza reti. La difesa offre una prova attenta, mentre davanti è Energe a cercare con maggiore insistenza la conclusione. Meno brillanti Ndow nella gestione del pallone e Quieto negli ultimi metri. La partita di Palmieri dura appena diciassette minuti, prima del cambio obbligato per infortunio.

Le pagelle del Cosenza

Rizzo 6 Poco sollecitato nel primo tempo, si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa nella ripresa.

Pascalau 6 Attento in entrambe le frazioni di gioco. Affronta i duelli con decisione e concede poco agli avversari.

Dalmazzi 6 Pulito nei passaggi e ordinato in copertura. Limita le concessioni in fase difensiva.

Dametto 6 Guida la retroguardia con esperienza e tiene bene in marcatura.

Cimino 6 Dà il proprio contributo senza particolari acuti. Una prestazione complessivamente sufficiente.

Ndow 5,5 Perde diversi palloni in mezzo al campo. Errori che pesano in una posizione nella quale servono maggiore precisione e sicurezza nella gestione.

Palmieri s.v. La sua partita termina al 17’ per infortunio.

Contiliano 6 Corre tanto e garantisce impegno sulla fascia, ma perde lucidità quando deve accompagnare l’azione offensiva.

Quieto 5,5 Si muove intorno a Energe, senza però riuscire a incidere. Poco concreto negli ultimi metri.

McJannet 6 Con la sua fisicità crea problemi al Monopoli, ma questa volta offre una prestazione meno qualitativa del solito.

Energe 6,5 È il più attivo del fronte offensivo rossoblù. Cerca la conclusione da posizioni diverse e tiene impegnata la difesa avversaria, pur senza trovare il guizzo decisivo.

I subentrati

D’Alena 6 Entra al posto di Palmieri e svolge il proprio compito senza particolari sbavature né acuti.

Achour 5,5 Cerca spazio in area, ma viene servito male dai compagni e fatica a rendersi pericoloso.

Palazzino s.v.

Cogoni s.v.

Dzepar s.v.

L’allenatore

Coppitelli 6 Porta a casa un buon pareggio contro il Monopoli. La strada è quella giusta, ma per raggiungere la salvezza servono rinforzi.