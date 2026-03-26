Si aprono le iscrizioni ai corsi del Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza. Le domande potranno essere presentate dal 1° aprile al 25 maggio per accedere ai percorsi formativi dell’istituzione di Alta Formazione Artistica e Musicale.

Fondato nel 1970, il Conservatorio di Cosenza rappresenta una realtà consolidata nel panorama della formazione musicale professionale, con una lunga tradizione di attività didattica, artistica e di produzione musicale. Non si tratta di una semplice scuola di musica, ma di un’istituzione statale AFAM – Alta Formazione Artistica e Musicale – che fa capo al Ministero dell’Università e della Ricerca e che, ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione, è riconosciuta come istituzione di alta formazione.

Il Conservatorio è sede primaria di alta formazione, specializzazione, ricerca e produzione musicale e fa parte dell’AEC, l’Associazione Europea dei Conservatori, elemento che inserisce l’istituto in una rete internazionale di formazione musicale.

L’offerta formativa comprende corsi accademici di primo e secondo livello, corsi di specializzazione, percorsi di formazione alla ricerca, master e titoli abilitanti per l’insegnamento musicale nelle scuole primarie e secondarie. I corsi accademici di primo livello hanno l’obiettivo di fornire agli studenti una solida preparazione tecnica e artistica, oltre a competenze disciplinari e professionali specifiche. Il diploma accademico di primo livello consente l’accesso ai concorsi pubblici, al mondo del lavoro artistico e ai corsi accademici di secondo livello.

I corsi accademici di secondo livello offrono invece una formazione avanzata e altamente professionalizzante, finalizzata all’acquisizione di competenze specialistiche e di alto livello artistico. Sono previsti anche corsi pre-accademici, destinati alla preparazione degli studenti che intendono accedere ai corsi accademici.

L’offerta formativa copre tutti gli strumenti musicali e spazia dalla tradizione classica, storica vocazione del Conservatorio, ai generi jazz e pop rock, arricchendosi inoltre grazie a collaborazioni e rapporti internazionali con prestigiose istituzioni musicali estere.

La sede principale delle attività è l’ex Convento di Santa Maria delle Grazie, edificio storico che oggi ospita le attività didattiche e artistiche del Conservatorio, un luogo in cui la tradizione e la storia si intrecciano con la formazione musicale contemporanea e la produzione artistica.