Il Consiglio comunale di Cosenza è stato convocato per martedì 24 febbraio alle ore 15.30 nella sala delle adunanze di Palazzo dei Bruzi. A fissare la seduta è il presidente Giuseppe Mazzuca, che ha inserito all’ordine del giorno una serie di provvedimenti che riguardano la struttura delle commissioni e l’aggiornamento di diversi regolamenti comunali.

Il civico consesso sarà chiamato innanzitutto a prendere atto della nuova composizione delle commissioni consiliari, riorganizzate a seguito dei recenti assestamenti interni. A seguire, l’assemblea discuterà l’approvazione del nuovo Regolamento dell’Arredo e del Decoro Urbano, già adottato in via preliminare nel marzo 2023, e alcune modifiche al Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale relativo a suolo pubblico, autorizzazioni ed esposizioni pubblicitarie.

In programma anche l’esame delle modifiche al Regolamento della Consulta comunale per le Attività Economiche e Produttive, aggiornato l’ultima volta nel novembre 2023. A chiudere la seduta, l’approvazione del Regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza del Comune di Cosenza, strumento ritenuto strategico per la sicurezza urbana. Eventuale seconda convocazione fissata per mercoledì 25 febbraio alle ore 16.30.