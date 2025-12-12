I resti archeologici, risalenti al periodo tra il primo e il sesto secolo avanti Cristo, sono già stati affidati alla Soprintendenza

Durante un intervento stradale affiorano strutture e reperti databili all’età antica, ora sotto esame degli archeologi. Dove era previsto un semplice intervento di urbanizzazione è emersa una scoperta inattesa. A Cantinella, lungo il tratto della ex statale jonica tra la frazione e Mezzofato, i lavori per la realizzazione di un marciapiede hanno fatto affiorare strutture murarie riconducibili a epoche molto antiche. Nel punto interessato dal cantiere sarebbe venuto alla luce un muro che attraversa trasversalmente l’attuale sede stradale, segnale di un assetto del territorio profondamente diverso da quello odierno.

La relazione tecnica parla di due murature parallele orientate lungo l’asse nord-sud, affiancate da una terza struttura disposta ortogonalmente. All’interno di questi manufatti sarebbero state individuate alcune sepolture. Durante le operazioni di scavo, inoltre, potrebbero essere stati rinvenuti due teschi, frammenti di anfore e materiale ceramico sparso.

Tra i reperti segnalati figurerebbe anche un oggetto metallico dalla forma riconducibile a un’ancora, elemento che apre a ulteriori ipotesi sulla funzione dell’area. Nella mattinata odierna la Soprintendenza ha preso ufficialmente in consegna i materiali emersi, avviando le verifiche e gli approfondimenti necessari. I primi rilievi condotti dagli archeologi collocherebbero il complesso in un periodo compreso tra il primo e il sesto secolo avanti Cristo.

Si tratta di una fase storica che attraversa passaggi rilevanti per la Sibaritide, dall’età successiva a Sibari fino alle vicende di Copia Thurii e Thurii. La vicinanza con il Timpone San Mauro rafforza l’idea di un’area intensamente frequentata e strutturata già in epoca antica. Ora spetterà agli enti competenti stabilire le modalità di prosecuzione dei lavori e le azioni da intraprendere per la tutela del sito. Intanto, dal sottosuolo di Cantinella riemergono nuovi indizi di una storia che continua a riaffiorare lungo i tracciati della viabilità moderna.