Il 15 agosto le attività commerciali dovranno chiudere alle 14. Esclusi bar, ristoranti, attività artigianali e servizi con turnazioni proprie

Le attività commerciali di Corigliano-Rossano dovranno chiudere alle ore 14 del 15 agosto. A stabilirlo è un’ordinanza firmata dal sindaco Flavio Stasi, con l’obiettivo dichiarato di consentire anche al personale dipendente di partecipare alle ricorrenze di Ferragosto.

Il provvedimento non riguarda indistintamente tutti gli esercizi. In base a quanto comunicato dal primo cittadino, resteranno esclusi bar, ristoranti, attività artigianali e assimilabili, servizi collegati agli eventi e attività sottoposte a specifiche discipline di turnazione.

Negozi chiusi dalle 14 a Ferragosto

L’ordinanza stabilisce una chiusura uniforme nel pomeriggio del 15 agosto, permettendo ai cittadini di organizzare eventuali acquisti durante la mattinata.

«Credo che, nel rispetto di tutte le normative su liberalizzazioni e concorrenza, sia necessario che le istituzioni intervengano indicando misure di buon senso ed equilibrio», spiega Stasi.

Il sindaco concentra la propria riflessione soprattutto sui tempi di lavoro nel commercio e nella grande distribuzione, considerati troppo spesso difficili da conciliare con la vita familiare e collettiva.

«In una ricorrenza importante come quella del 15 agosto è necessario lanciare un segnale chiaro», aggiunge.

Quali attività potranno restare aperte

Secondo le indicazioni diffuse dal sindaco, l’obbligo di chiusura dalle ore 14 non interesserà:

bar e ristoranti;

attività artigianali e assimilabili;

esercizi collegati agli eventi;

servizi regolati da specifici turni di apertura.

Per individuare con certezza l’applicazione del provvedimento alle singole categorie farà comunque fede il testo integrale dell’ordinanza, da consultare attraverso i canali e il portale degli atti amministrativi del Comune.

Controlli affidati alla Polizia locale

L’amministrazione ritiene che la chiusura uniforme possa evitare disparità tra gli operatori economici e offrire al personale dipendente la possibilità di trascorrere almeno il pomeriggio di Ferragosto con la propria famiglia.

La Polizia locale e le altre forze dell’ordine saranno chiamate a vigilare sul rispetto del provvedimento. Stasi auspica, tuttavia, che non siano necessari interventi sanzionatori.

«Mi aspetto la totale e spontanea adesione da parte di tutti, perché si tratta di un provvedimento che contempera le esigenze di tutti», conclude il sindaco.