Sarà aperta al transito martedì 11 agosto la nuova strada di collegamento tra Serra Spiga e Mendicino. L’inaugurazione è fissata alle ore 11 e vedrà la partecipazione del sindaco di Cosenza Franz Caruso.

L’entrata in funzione dell’arteria consentirà la definitiva eliminazione del semaforo che regolava la circolazione lungo il collegamento, provocando rallentamenti e lunghe attese soprattutto nelle fasce caratterizzate da maggiore traffico.

Come cambia la viabilità tra Serra Spiga e Mendicino

La nuova strada è stata realizzata per riorganizzare i flussi veicolari tra il quartiere cosentino e il vicino comune di Mendicino. L’obiettivo dell’amministrazione è ridurre i tempi di percorrenza e rendere più sicuro uno snodo utilizzato ogni giorno da residenti, pendolari e automobilisti provenienti dall’area delle Serre.

«Sarà un’opera in grado di cambiare la mobilità di un’intera area della città», afferma Franz Caruso.

I lavori erano cominciati nel marzo scorso con la realizzazione di un’arteria parallela, progettata proprio per superare il sistema di circolazione alternata imposto dal semaforo.

Addio al semaforo e alle lunghe attese

Secondo il sindaco, l’infrastruttura mette fine ai disagi che per anni hanno condizionato gli spostamenti nell’area.

«Con quest’opera consegniamo ai cittadini un’infrastruttura strategica che mette la parola fine, una volta per tutte, agli enormi disagi provocati per anni dal semaforo che regolava i flussi di traffico», dichiara Caruso.

La nuova configurazione dovrebbe fluidificare la circolazione e ridurre le code che si formavano in prossimità del vecchio impianto. Il completamento dell’arteria era stato annunciato alla fine di luglio, dopo gli ultimi interventi relativi alla pavimentazione e alla segnaletica.

«La definitiva eliminazione del semaforo consentirà di fluidificare il traffico, ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza e garantire una viabilità più efficiente e sicura», sottolinea il primo cittadino.

L’inaugurazione dell’11 agosto

Il taglio del nastro e la contestuale apertura al transito sono programmati per martedì 11 agosto alle ore 11. Dopo la cerimonia, la nuova strada entrerà quindi nella rete viaria ordinaria.

Caruso rivendica di avere seguito personalmente le diverse fasi dell’intervento, considerato strategico per i collegamenti tra Cosenza e Mendicino.

«È una risposta concreta alle esigenze di un territorio che attendeva da tempo un’infrastruttura di questo livello», afferma il sindaco. «Ogni opera pubblica completata rappresenta un investimento sul futuro della città».