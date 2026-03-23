Approvato il nuovo regolamento comunale per la tutela e il benessere animale: introdotte norme su custodia, attività e convivenza con i cittadini

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il nuovo “Regolamento comunale per la tutela ed il benessere animale”. Un atto che introduce disposizioni precise per garantire una corretta gestione degli animali e migliorare il rapporto con i cittadini.

La presidente della Commissione Ambiente, consigliera Lorena Vulcano, ha spiegato: «Si è reso necessario dotare il territorio di regole puntuali per sensibilizzare la popolazione su un approccio corretto verso il rispetto degli animali».

Il testo stabilisce criteri chiari sulla detenzione, con particolare attenzione alle attività ricreative e commerciali che prevedono l’impiego di animali. L’obiettivo è assicurare condizioni adeguate e prevenire comportamenti non conformi.

Il lavoro è stato condiviso tra consiglieri e assessore competente, con contributi concreti durante tutte le fasi di elaborazione. Un percorso che ha portato a un risultato unitario. Secondo Vulcano, «l’adozione del regolamento rappresenta un passo importante per la crescita sociale e culturale della comunità».

L’amministrazione punta ora sull’applicazione delle norme e sulla collaborazione tra istituzioni e cittadini per migliorare la qualità della vita urbana.