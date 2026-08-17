Dal 18 al 23 agosto eventi tra Corigliano, Rossano, Schiavonea, Apollinara, Piragineti, Torre Sant’Angelo e Cozzo del Pesco

Sei giorni di appuntamenti distribuiti tra centri storici, quartieri, borghi marinari, teatri e aree naturalistiche. Il Co.Ro. Summer Fest 2026 entra in una delle settimane più intense della propria programmazione con un calendario che, da martedì 18 a domenica 23 agosto, attraverserà l’intero territorio di Corigliano-Rossano.

Musica, teatro, cinema, letteratura, spettacoli di strada, tradizioni religiose e passeggiate nella natura accompagneranno cittadini e visitatori da piazza Steri alla Torre Sant’Angelo, dal centro storico di Corigliano a Schiavonea, passando per Apollinara, Piragineti e i Giganti di Cozzo del Pesco.

Il programma conferma la natura diffusa della rassegna, costruita per coinvolgere pubblici di età differenti e valorizzare luoghi, paesaggi e spazi culturali della città. Programma della settimana

Martedì 18 agosto, violino in piazza Steri

La settimana si aprirà martedì 18 agosto alle ore 21 in piazza Steri, dove si terrà il concerto della violinista Emanuela Mosca.

Nella stessa giornata prenderà il via anche la Mostra Archeoplastica, ospitata alla Torre Sant’Angelo. L’esposizione resterà visitabile fino al 21 settembre, ogni sera dalle 19.30 alle 24.

La Torre diventerà così uno dei principali punti di riferimento del programma, accogliendo durante la settimana anche proiezioni cinematografiche e spettacoli teatrali.

Il Buskers Festival nel centro storico di Corigliano

Mercoledì 19 agosto, dalle ore 20, le strade e gli scorci del centro storico di Corigliano si trasformeranno in un palcoscenico all’aperto per la terza edizione di “Sotto il Castello Buskers Festival”.

Artisti e spettacoli di strada animeranno il borgo antico, costruendo un percorso nel quale le esibizioni dialogheranno con il patrimonio storico e architettonico della zona.

L’iniziativa punta a portare lo spettacolo direttamente tra le persone, superando la dimensione tradizionale del teatro e coinvolgendo il pubblico lungo le vie del centro.

Giovedì 20 agosto tra libri, cinema e teatro

Particolarmente ricco sarà il programma di giovedì 20 agosto. Il primo appuntamento è fissato alle 18.30 in via Pola, a Schiavonea, con la settima edizione di “Letture nel Borgo con l’Autore”.

L’iniziativa è curata dall’organizzazione di volontariato Schiavonea Sant’Angelo Puliti e propone un nuovo momento di incontro dedicato ai libri e al confronto culturale all’interno del borgo marinaro.

Dalle 21.30 partiranno tre appuntamenti in contemporanea. Alla Torre Sant’Angelo si svolgerà la seconda edizione di “Notti di Cinema Italiano Fuori”, dedicata alla visione cinematografica negli spazi all’aperto.

Alla stessa ora, il Teatro Rino Gaetano ospiterà “Il Ruggito di Nerone”, spettacolo curato dalla compagnia I Sarrapuni.

Alessandro Siani al Maria De Rosis con “Fake News”

Il principale appuntamento di giovedì 20 agosto sarà quello con Alessandro Siani, atteso alle 21.30 all’Anfiteatro Maria De Rosis con “Fake News”.

Lo spettacolo, scritto, diretto e interpretato dall’attore napoletano, affronta con ironia la disinformazione, le truffe digitali, l’intelligenza artificiale e le piccole bugie della vita quotidiana.

La tappa di Corigliano-Rossano rappresenta l’unica data estiva calabrese dello spettacolo. I biglietti sono disponibili attraverso il circuito TicketOne. Approfondimento sullo spettacolo di Siani

Venerdì 21 agosto lo spettacolo dedicato a Borsellino

Venerdì 21 agosto, alle 21.30 alla Torre Sant’Angelo, sarà proposta la rappresentazione “Borsellino”, curata dalla Compagnia Teatro Bresci.

Lo spettacolo porterà sul palcoscenico la memoria del magistrato ucciso nella strage di via D’Amelio, inserendo nel cartellone estivo un appuntamento dedicato alla storia civile e alla lotta contro la mafia.

Nelle giornate di venerdì 21 e sabato 22 agosto, in località Piragineti, si terranno inoltre i festeggiamenti religiosi e civili in onore di San Pio X.

Sabato 22 agosto arrivano Raperonzolo e Borgo Jazz

Tre gli appuntamenti inseriti nel programma di sabato 22 agosto.

Alle 21.30 al Teatro Rino Gaetano andrà in scena “Raperonzolo”, spettacolo curato dal Piccolo Teatro Patafisico e rivolto in particolare ai bambini e alle famiglie.

A Schiavonea, dalle 20.30, prenderà il via la quinta edizione di Borgo Jazz. La manifestazione porterà la musica tra le strade e gli spazi del borgo marinaro, proseguendo anche nella serata successiva.

Alle 21.30 in piazza Portofino si terrà invece il concerto di Natalino Arturi, altro appuntamento musicale della serata sul lungomare di Schiavonea.

Domenica 23 agosto il Cammino delle Meraviglie

Il programma conclusivo di domenica 23 agosto inizierà al mattino, con un appuntamento dedicato al patrimonio naturalistico.

Alle 9.30, nell’area dei Giganti di Cozzo del Pesco, tornerà la settima edizione del Cammino delle Meraviglie, curata dalle Pro Loco di Corigliano e Rossano.

Il percorso accompagnerà i partecipanti dalla località Finaita verso i castagni monumentali, attraverso una giornata dedicata alla conoscenza del bosco, alla biodiversità e al contatto con la natura.

L’iniziativa prevede due turni di partenza e la prenotazione obbligatoria. Il secondo turno delle 10.30 risulta già completo, mentre sul portale delle Pro Loco è possibile verificare la disponibilità per quello delle 9.30. Informazioni e prenotazioni

Cappuccetto Rosso ad Apollinara e seconda serata di Borgo Jazz

Gli eventi riprenderanno in serata. Alle 21.30 ad Apollinara, il Piccolo Teatro Patafisico proporrà “Cappuccetto Rosso”, nuovo spettacolo destinato al pubblico delle famiglie.

A Schiavonea, dalle 20.30, si terrà la seconda serata della quinta edizione di Borgo Jazz.

La musica concluderà così una settimana iniziata in piazza Steri e proseguita attraverso i centri storici, i teatri, i quartieri e le aree naturalistiche di Corigliano-Rossano.

La mostra permanente dedicata al cinema

Nel programma estivo trova spazio anche “Si torna al cinema”, mostra permanente composta da manifesti cinematografici provenienti dalla collezione privata di Semeria Santella.