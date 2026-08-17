Dalla promozione conquistata in panchina al nuovo progetto tecnico costruito per affrontare la Serie C. Manu Gallo resterà alla Pirossigeno Cosenza anche nella stagione 2026-2027, assumendo un doppio incarico tra prima squadra e settore giovanile.

Il tecnico ha firmato il rinnovo al PalaPirossigeno, alla presenza del direttore generale Claudio Carofiglio e del direttore sportivo Fabio Lorenzi.

Gallo sarà il secondo allenatore della formazione guidata da Sergio Carolillo e, contemporaneamente, avrà la responsabilità tecnica di una squadra Under. Una scelta attraverso la quale la società punta a preservare il lavoro svolto nella passata stagione e a rafforzare il collegamento tra il vivaio e la prima squadra.

Dal salto in Serie C al ruolo di vice

Manu Gallo è stato uno dei principali protagonisti della stagione culminata con la promozione della Pirossigeno. Dopo avere guidato la squadra durante la cavalcata in Divisione Regionale 1, il tecnico continuerà a lavorare con il gruppo nel nuovo campionato.

Il ruolo sarà però differente. La guida della prima squadra è stata affidata a Sergio Carolillo, tecnico scelto dalla società per accompagnare la Pirossigeno nel debutto in Serie C attraverso un progetto biennale.

Gallo completerà lo staff nel ruolo di vice, portando con sé la conoscenza dei giocatori, dell’ambiente e del percorso compiuto negli ultimi mesi.

La società ha quindi preferito dare continuità al patrimonio tecnico e umano costruito durante la stagione della promozione, affiancandolo all’esperienza del nuovo allenatore.

Lorenzi: «Un ruolo fondamentale per la crescita»

Il direttore sportivo Fabio Lorenzi ha spiegato le ragioni alla base del doppio incarico affidato a Gallo.

«Quello che abbiamo pensato per Manu è un ruolo che riteniamo fondamentale per la crescita del gruppo e per la sua stessa maturazione. Lavorando a stretto contatto con un tecnico del calibro di Carolillo, avrà l’opportunità di acquisire un’esperienza preziosa».

La collaborazione tra i due allenatori consentirà alla Pirossigeno di unire continuità e nuove competenze. Carolillo porta con sé l’esperienza maturata in 32 campionati, mentre Gallo conosce direttamente la squadra e l’identità tecnica sviluppata nel percorso che ha condotto alla promozione.

Una formazione Under affidata a Gallo

Il rinnovo non riguarda soltanto la prima squadra. Manu Gallo guiderà anche una formazione Under del settore giovanile rossoblù.

L’incarico gli permetterà di lavorare sulla crescita dei talenti del vivaio, mettendo a disposizione dei più giovani le competenze acquisite alla guida della formazione senior.

La scelta rafforza il collegamento tra il progetto della prima squadra e quello dell’Academy. La presenza dello stesso tecnico nei due ambiti potrà favorire la condivisione dei metodi di lavoro e accompagnare gradualmente i ragazzi verso il basket dei grandi.

Per Gallo si apre così una nuova fase del percorso professionale: da una parte il confronto quotidiano con un allenatore di lunga esperienza, dall’altra la responsabilità di formare i giovani della società.

La Pirossigeno prepara il debutto in Serie C

La conferma di Manu Gallo rappresenta un altro tassello nella costruzione della Pirossigeno chiamata ad affrontare il salto di categoria.

La società ha affidato la guida tecnica a Carolillo e mantenuto all’interno dello staff l’allenatore che ha condotto il gruppo alla promozione. Una soluzione pensata per evitare una frattura netta tra le due stagioni e accompagnare la squadra durante un passaggio particolarmente delicato.