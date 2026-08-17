Il gran finale dell’estate belvederese ci sarà il 28 e 29 agosto, con l’appuntamento "Dalle Mura al Cielo - Storie Prelibate". Ad impreziosire e illuminare le notti di Gala ci sarà l'emozionante spettacolo dei droni che danzeranno nel cielo notturno creando coreografie luminose mozzafiato sospese sul mare

Belvedere Marittimo chiude in bellezza i 15 giorni di agosto. Dopo il grande successo del programma di luglio e dei primi quindici giorni d'agosto, l'Estate Belvederese 2026 torna ad animare la cittadina con un cartellone ricchissimo in cui c'è davvero un po' di tutto, pensato per coinvolgere e intrattenere ogni tipo di pubblico, con un'attenzione speciale rivolta ai più piccoli, allo sport, alla bellezza e alle grandi serate musicali.

Inoltre, il 28 e 29 agosto ci sarà l'emozionante e attesissimo spettacolo dei droni che danzeranno in cielo.

Il programma

Il calendario della seconda metà del mese si apre il 15 e 16 agosto in Piazza Mercato dalle ore 19:30 con il gustoso appuntamento con l'International Street Food. Il 18 agosto prende il via l'intrattenimento dedicato ai bambini con "Il Mondo di Robly - Divertimento per bambini" presso la Spiaggia Lungomare alle ore 18:30, appuntamento che replicherà anche il 19 e il 25 agosto sul Lungomare alle ore 21:30; il 28 agosto presso la Spiaggia Esso alle ore 18:30.

Il concerto

La serata del 19 agosto vede protagonista anche la musica con il Belvedere Summer Festival nell'Area Eventi Capotirone dalle ore 22:00. Il 20 agosto la programmazione raddoppia alle ore 21:00 con il concerto di Ciriaco Presta in Contrada Trifari e con la quarta edizione di "Oltre la Bellezza - Elezione di Miss Belvedere 2026" curata dall'associazione Impegno Comune Calabria in Piazza Palmento.

Tornei, tramonti e tanta musica

Il 21 e 22 agosto spazio alle attività sportive e giovanili con il Torneo dei Canarini a cura di AT4ACADEMY in Piazza Mercato dalle ore 18:30, mentre la grande musica torna il 21 agosto alle ore 22:00 nell'Area Eventi Capotirone con una tappa del Peperoncino Jazz Festival. Sabato 22 agosto l'offerta artistica si fa doppia nell'Area Eventi Capotirone si comincia alle ore 19:30 con "Voyage Duet al Tramonto" insieme a Carmine Sangineto e Mattia Salemme, per proseguire poi in Piazzetta degli Artisti alle ore 22:00 e 23:30 con lo spettacolo "The Show Must Go On" a cura di Antonio Fulfaro e con la partecipazione di Gabriele Ferraro e Leonardo Guardia. Il 23 agosto sarà invece la volta della "Strabelvedere 2026", la suggestiva corsa con partenza dal Lungomare alle ore 18:30.

Il gran finale

Il punto culminante di tutto il mese si toccherà però il 28 e 29 agosto, con la maestosa chiusura curata dal Comune di Belvedere Marittimo attraverso l'attesissimo appuntamento "Dalle Mura al Cielo - Storie Prelibate". Questo straordinario Festival del Gusto e del Territorio, realizzato con il contributo della Regione Calabria, di Arsac e dell'ente parchi marini, trasformerà per due interi giorni il Lungomare in una vetrina d'eccellenza, combinando arte, gastronomia e grande spettacolo in un'atmosfera magica e coinvolgente. L'evento proporrà ricchi percorsi enogastronomici volti alla valorizzazione dei prodotti e delle ricette tipiche, affiancati da spettacolari show cooking dal vivo in cui esperti e chef prepareranno delizie culinarie sotto gli occhi del pubblico.

Lo spettacolo dei droni

Ad impreziosire e illuminare le notti di Gala del 28 e 29 agosto ci sarà l'emozionante e attesissimo spettacolo dei droni che danzeranno nel cielo notturno creando coreografie luminose mozzafiato sospese sul mare. Un'esperienza visiva, sensoriale ed enogastronomica completa che promette di salutare al meglio la stagione estiva 2026 unendo tradizione, innovazione e grande festa dal borgo al mare.