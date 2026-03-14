Il Comitato SìSepara organizza un confronto pubblico in vista del voto del 22-23 marzo: microfono aperto a cittadini, istituzioni e operatori del diritto. Orari del 14 e 15 marzo

Un microfono aperto in piazza per discutere, senza filtri, di un tema che tocca istituzioni e cittadini. Il Comitato SìSepara di Cosenza organizza oggi pomeriggio e domani in piazza Kennedy un’Agorà Referendaria sul referendum sull’ordinamento giudiziario in programma il 22 e 23 marzo.

L’iniziativa si svolge con la formula della maratona oratoria, già sperimentata a livello nazionale a Roma: un confronto pubblico in cui chiunque potrà intervenire per esprimere il proprio punto di vista sul referendum e contribuire al dibattito.

Dove e quando

L’Agorà Referendaria si terrà in piazza Kennedy – Cosenza con questi orari:

Sabato 14 marzo: dalle 17:00 alle 20:00

Domenica 15 marzo: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00

Gli organizzatori sottolineano che la partecipazione di cittadini, rappresentanti delle istituzioni e operatori del diritto sarà particolarmente preziosa per alimentare un confronto pubblico sul merito del referendum.