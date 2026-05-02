Durante il weekend si avranno condizioni meteorologiche prettamente stabili, con cieli che si manterranno sereni o perlopiù poco nuvolosi

Come da previsione, durante il ponte del 1° Maggio aria più fredda di matrice russa ha raggiunto la nostra Regione apportando un generale calo delle temperature. Nella notte infatti diverse gelate hanno interessato le aree montuose con il termometro che è tornato a rilevare valori al di sotto degli 0°C.

Ecco alcune temperature minime registrate dalle stazioni meteorologiche dell’Arpacal:  Botte Donato -3.2°C Spez. Sila - Monte Curcio -2.4°C Celico - Monte Scuro -1.4°C  Serra S.Bruno -1.3°C Mongiana P. -1.0°C Bianchi - Palinudo Staglio 0.4°C Spadola 0.5°C Gambarie 0.8°C Aprigliano - Diga di Spineto 0.9°C Lorica - Nocelle-Arvo 1.0°C Chiaravalle 1.4°C Lorica 1.7°C Rende - Santa Chiara 1.9°C Spez. Sila - Moccone 2.3°C Longobucco - Cecita 2.7°C Campo Tenese e Cardeto 2.8°C Fabrizia e Cassari 2.9°C Decollatura 3.0°C.

Intanto durante il weekend si avranno condizioni meteorologiche prettamente stabili su tutta la Regione e con cieli che si manterranno sereni o perlopiù poco nuvolosi. Da segnalare solo qualche addensamento più compatto nelle aree interne durante le ore pomeridiane ma non sono comunque previste precipitazioni.