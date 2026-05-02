Il centrocampista ha 14 presenze negli spareggi di Serie C. Il capitano resta però l’unico dell’attuale rosa ad averli vinti con i Lupi. Esperienza anche per Beretta, Perlingieri, Cannavò, Caporale, Dametto, Vettorel, Moretti, Emmausso e Mazzocchi

Il playoff è un torneo dentro il torneo. Non assomiglia mai del tutto al campionato, anche quando arriva subito dopo la regular season. Cambiano i tempi, cambiano le pressioni, cambia il peso degli episodi. Una partita può cancellare mesi di lavoro, un dettaglio può aprire una strada lunghissima. Il Cosenza ci entrerà mercoledì 6 maggio, al “Marulla”, nel secondo turno della fase del girone. E lo farà con una rosa nella quale non manca chi certe partite le ha già conosciute.

Langella e D'Orazio: le loro storie ai playoff

Christian Langella è il calciatore dell’attuale Cosenza con più presenze nei playoff di Serie C: 14 complessive. Un bagaglio costruito con tre maglie diverse (Monopoli, Audace Cerignola e Rimini) attraversando annate e contesti differenti. Non è un dettaglio da poco. Langella ha giocato spareggi lunghi, turni secchi, partite di andata e ritorno, gare in cui la gestione emotiva diventa importante quanto quella tecnica.

Alle sue spalle c’è Tommaso D’Orazio, a quota 12 presenze. Ma il capitano rossoblù ha qualcosa che nessun altro, nell’attuale rosa, può mettere sul tavolo: una promozione conquistata proprio con il Cosenza. Nel 2018 era dentro la squadra di Braglia che partì dal primo turno e arrivò fino alla finale di Pescara contro il Siena. Una cavalcata rimasta nella storia recente del club, chiusa con il ritorno in Serie B dopo quindici anni.

Gli altri in rosa

Subito dopo i primi due ci sono due attaccanti: Giacomo Beretta e Mario Perlingieri, entrambi a quota 7 presenze nei playoff di Serie C. Beretta le ha collezionate con il Foggia nella stagione 2022-2023, arrivando fino alla finale poi persa contro il Lecco. Perlingieri, invece, ha maturato la sua esperienza con il Benevento. Sei presenze nei playoff 2023-2024, una nella stagione successiva. C’è poi Kevin Cannavò, con 6 presenze nei playoff di Serie C, tutte nella scorsa stagione con la Vis Pesaro. Alessandro Caporale porta in dote 5 presenze, tutte con la Virtus Francavilla. Nel reparto arretrato c’è anche Paolo Dametto, con 3 presenze nei playoff di Serie C con la Torres. Due nella stagione 2023-2024 e una in quella successiva.

Tre presenze anche per Thomas Vettorel tra Carrarese e Monopoli. Andrea Moretti ha 2 presenze nei playoff di Serie C, una con la Pro Sesto e una con il Pontedera. Stesso numero per Michele Emmausso, che ha incrociato gli spareggi con il Siena, giocò la finale contro i lupi nel 2018, e con il Lecco.

Chiude il gruppo Simone Mazzocchi, con una presenza nei playoff di Serie C ai tempi del Südtirol.