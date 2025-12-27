La dirigente Rosanna Rizzo: «La scuola è vicina ai ragazzi, nella fase cruciale della scelta del percorso professionale e della costruzione di un progetto di vita solido e soddisfacente

Il duplice appuntamento organizzato al Liceo Scorza di Cosenza con la partecipazione degli studenti del triennio, il primo incentrato sulla giurisprudenza, il secondo sulle opportunità offerte dai percorsi accademici di ingegneria gestionale, non ha solo l’obiettivo di orientare i ragazzi in una fase delicata, cruciale per la scelta degli indirizzi professionali da intraprendere.

C’è anche l’ambizione di stimolare nelle nuove generazioni quel processo di maturità utile a gettare le fondamenta per la costruzione di un progetto di vita solido e soddisfacente. Nella prima iniziativa i giovani hanno, tra gli altri, interloquito con l’avvocata Ornella Nucci, consigliera dell’ordine forense, e con il commissario di polizia Tiziana Scarpelli, nella seconda è intervenuta la docente dell’Università della Calabria Francesca Guerriero.

Percorsi diversificati

«Vogliamo mettere i ragazzi in condizione di poter scegliere in prospettiva il loro futuro – ha detto al nostro network la dirigente dell’istituto Rosanna Rizzo a margine degli incontri – Inoltre siamo convinti che orientare i ragazzi significhi pure evitare dispersione sia di tipo scolastico, sia di tipo universitario. È importante che i nostri studenti possano riuscire a capire quali sono le proprie passioni così da poter fare della loro vita un capolavoro».

«In questa ottica – ha aggiunto la dirigente – è fondamentale avere da un lato contezza di tutto ciò che il mercato universitario può offrire. Dall’altro offrire agli studenti pure lo stimolo a coltivare una passione, come può essere quella di entrare nelle forze dell’ordine».

Sia la giurisprudenza, sia l’ingegneria gestionale, oggetto dei due appuntamenti ospitati nell’aula magna dell’istituto, «possono aprire mille strade – ha affermato Rosanna Rizzo – ed inserire i ragazzi in contesti diversificati». Ampio il ventaglio delle proposte del Liceo Scorza; all’indirizzo ordinamentale si aggiungono, tra gli altri, i percorsi economico-giuridico, delle scienze applicate con curvatura sull’intelligenza artificiale, l’astrofisico, il cambridge. Con la novità del liceo matematico «che prevede – ha spiegato la preside – un’aggiunta di due ore di questa materia rispetto all’orario tradizionale, e che offre un percorso più particolareggiato e specifico di questa meravigliosa disciplina».