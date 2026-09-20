Oggi il secondo appuntamento del ciclo dedicato a inclusione e socializzazione. Giochi, musica, balli e laboratori gratuiti dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 19
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Secondo appuntamento oggi, domenica 20 settembre, al Parco Nicholas Green di Cosenza con le “Domeniche Speciali”, il ciclo di iniziative dedicate all’inclusione sociale, alla musica e alla condivisione.
Le attività si svolgeranno in due fasce orarie, dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 19, con partecipazione gratuita.
L’iniziativa è promossa con il patrocinio del Comune di Cosenza e vede la collaborazione della cooperativa Eva 2011, del Movimento per la Difesa dei Disabili e dell’associazione Insieme Odv.
Giochi, musica e laboratori per tutti
Il programma prevede giochi, balli, momenti musicali e laboratori aperti alla cittadinanza, con l’obiettivo di trasformare il parco in uno spazio di incontro e socializzazione accessibile a tutti.
Il Parco Nicholas Green è del resto al centro di un più ampio progetto comunale di riqualificazione che punta proprio su accessibilità e inclusione, con interventi pensati anche per persone con disabilità motorie, cognitive e sensoriali.
«Il nostro obiettivo politico e umano è quello di costruire una Cosenza solidale, accogliente e accessibile, una città autenticamente a misura di tutti», ha dichiarato il sindaco Franz Caruso, sottolineando il ruolo dei parchi urbani come luoghi di aggregazione e inclusione.
Anche l’assessore all’Ambiente Valentina Varchera ha evidenziato il valore della collaborazione tra istituzioni e Terzo Settore, ribadendo l’intenzione dell’Amministrazione di riportare i cittadini a vivere pienamente gli spazi pubblici.
Ultimo appuntamento il 27 settembre
Il ciclo delle “Domeniche Speciali” si concluderà domenica 27 settembre, sempre al Parco Nicholas Green e negli stessi orari, con nuove attività ludiche e momenti di condivisione.
L’obiettivo resta quello di rendere l’inclusione un’esperienza concreta, attraverso occasioni gratuite di incontro e partecipazione aperte all’intera comunità.