Da qualche giorno sono in corso a Cosenza le demolizioni delle botteghe sotto la sopraelevata in via Padre Giglio, ma questa mattina alcuni ambulanti si sono messi di traverso. «Abbiamo dato le carte agli avvocati – ci dice il titolare di un box, da quasi quarant’anni in attività sotto il ponte – e stiamo ancora aspettando l’esito del ricorso al Tar». Una decina di commercianti ha chiesto ai vigili di soprassedere anche perché, per motivi legati alla causa in corso, le botteghe non sono state svuotate.

«Chiediamo al sindaco di aspettare – chiosa l’esercente -, anche perché all’interno c’è ancora la nostra merce, non possono abbattere i negozi con quello che c’è dentro».

Se il ricorso darà esito negativo, tuttavia, nulla osterà all’abbattimento. «Ovviamente ce ne andremo in quel caso, ma chiediamo che il Comune trovi un’area dove poterci collocare. È una vita che lavoriamo onestamente, non possono semplicemente spazzarci via così».

Foto di Paola Daniele