Cosenza sarà una delle province calabresi maggiormente interessate dal piano straordinario di rafforzamento della sicurezza predisposto dal Ministero dell’Interno per l’estate 2026. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha infatti previsto l’assegnazione di dieci nuovi operatori delle forze di polizia che entreranno in servizio tra il 1° luglio e il 31 agosto per sostenere le attività di controllo e vigilanza sul territorio.

Si tratta del contingente più consistente previsto in Calabria, alla pari con la provincia di Catanzaro, in una stagione che vedrà aumentare sensibilmente la presenza di turisti lungo la costa tirrenica, nelle aree montane della Sila e nei principali centri urbani della provincia.

L'annuncio è arrivato dal sottosegretario all'Interno Wanda Ferro, che ha evidenziato come il rafforzamento degli organici consentirà di garantire un controllo più capillare del territorio e una risposta più efficace alle esigenze di ordine pubblico durante i mesi di maggiore affluenza.

Per Cosenza non si tratta però dell'unica novità. A partire dal 16 giugno il Ministero ha disposto anche il potenziamento delle attività di sicurezza informatica attraverso l'assegnazione di due nuove unità al Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia di Stato presente nel capoluogo bruzio.

L'intervento rientra in una più ampia strategia che punta a rafforzare sia la presenza fisica delle forze dell'ordine sul territorio sia la capacità di contrastare le minacce digitali, un fenomeno in costante crescita che coinvolge cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

Complessivamente la Calabria riceverà 33 unità aggiuntive per la stagione estiva, ma è proprio la provincia di Cosenza a figurare tra le principali destinatarie del piano, confermando l'attenzione riservata a un territorio che nei mesi estivi vede moltiplicarsi presenze turistiche, eventi e necessità di vigilanza.