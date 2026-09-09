Festival l’11 e il 12 settembre con Shanna Waterstown, Walking Trees, LeBurn Maddox e Fabio Hollerin’ Clarizia. Navetta da Piazza dei Bruzi

Blues, folk, R&B e soul saranno protagonisti per due sere al Castello Svevo. Giovedì 11 e venerdì 12 settembre torna “Cosenza City Soul”, festival musicale con concerti, mostre, incontri e jam session.

L’ingresso sarà gratuito. Per raggiungere il Castello sarà disponibile anche un servizio navetta con partenza da Piazza dei Bruzi, nei pressi del Comune di Cosenza.

Il programma di Cosenza City Soul

Entrambe le giornate cominceranno alle ore 18 con l’apertura delle mostre, delle esposizioni artistiche e degli spazi dedicati ai vinili e allo shopping.

Alle ore 19 è previsto il welcome drink. Il programma proseguirà con incontri, jam session e concerti dal vivo. Durante tutta la manifestazione sarà attiva un’area Food & Drink.

Gli artisti dell’11 settembre

La prima serata vedrà salire sul palco:

Shanna Waterstown;

Walking Trees.

Gli artisti del 12 settembre

La seconda serata sarà affidata a:

LeBurn Maddox;

Fabio Hollerin’ Clarizia & The Ramblin Men Blues.

Mazzuca: «Il Castello Svevo sia uno spazio vivo»

Il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca esprime il proprio apprezzamento per un’iniziativa che utilizza uno dei principali luoghi storici della città.

«Cosenza non è una città che si limita ad avere un patrimonio straordinario: è una città che vuole farlo vivere. Cosenza City Soul interpreta esattamente questa nostra idea di cultura: portare qualità, partecipazione e grandi eventi nei luoghi simbolo della nostra identità, rendendo il patrimonio storico e culturale protagonista della vita cittadina», afferma Mazzuca.

Il presidente del Consiglio comunale sottolinea inoltre la scelta di consentire l’accesso gratuito alle due serate.

«Il Castello Svevo è uno dei simboli di Cosenza e vogliamo continuare a renderlo uno spazio vivo, aperto alla cultura, alla musica e alla partecipazione. La scelta dell’ingresso libero è un ulteriore elemento qualificante: la cultura deve essere accessibile a tutti e non un privilegio per pochi».

Il servizio navetta da Piazza dei Bruzi

Per facilitare l’arrivo del pubblico sarà attivato un collegamento in navetta con partenza da Piazza dei Bruzi. Il punto di ritrovo è previsto nei pressi della sede del Comune di Cosenza.

Il comunicato non indica gli orari e la frequenza delle corse. Il festival si svolgerà al Castello Svevo l’11 e il 12 settembre, con apertura degli spazi alle ore 18 e ingresso libero.