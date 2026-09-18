Il Comune di Cosenza ha conferito la Civica Benemerenza al generale Giuseppe Dell’Anna, comandante provinciale della Guardia di Finanza dal 2022 e prossimo al pensionamento dopo quarant’anni di servizio.

La cerimonia si è svolta nel Salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, alla presenza delle autorità cittadine. A consegnare il riconoscimento è stato il sindaco Franz Caruso, che ha evidenziato l’attività svolta dal comandante sul territorio cosentino e il rapporto di collaborazione instaurato con le istituzioni locali.

Il riconoscimento consegnato a Palazzo dei Bruzi

La Civica Benemerenza è uno dei principali riconoscimenti attribuiti dal sindaco a personalità che si siano distinte nell’attività professionale, istituzionale o sociale al servizio della comunità.

Caruso ha spiegato di aver voluto accompagnare il commiato del generale dalla città con «un gesto di autentica riconoscenza e gratitudine» per il lavoro svolto alla guida del Comando provinciale della Guardia di Finanza.

«Il generale Dell’Anna ha assolto alle funzioni connesse al suo incarico onorandolo con autorevolezza, equilibrio e costante attenzione alla tutela della legalità e degli interessi della collettività», ha dichiarato il primo cittadino.

La motivazione della Civica Benemerenza

La motivazione ufficiale è stata letta dal segretario generale del Comune, Virginia Milano. Il riconoscimento è stato attribuito al comandante «per l’autorevole e appassionato servizio prestato alla comunità cosentina, svolto con rigore, equilibrio e alto senso delle istituzioni».

Nel testo viene inoltre richiamata la capacità di interpretare la tutela della legalità come presidio «della libertà, della dignità e dello sviluppo del territorio», lasciando nella città un segno di competenza, umanità e dedizione al bene comune.

Il sindaco ha ricordato anche l’intesa sviluppata negli anni con Dell’Anna, maturata inizialmente sul piano istituzionale e successivamente divenuta, secondo Caruso, un rapporto di amicizia personale.

La collaborazione sulle risorse del Pnrr

Tra i passaggi richiamati durante la cerimonia figura il protocollo d’intesa sottoscritto nel luglio del 2022 tra il Comune di Cosenza e la Guardia di Finanza.

L’accordo ha rafforzato la collaborazione tra Palazzo dei Bruzi e le Fiamme Gialle nella prevenzione delle irregolarità e nella tutela della legalità amministrativa, con particolare riferimento alla destinazione e all’impiego delle risorse provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Secondo il sindaco, quella collaborazione ha rappresentato uno degli esempi più significativi della sinergia costruita durante il periodo di comando di Dell’Anna.

L’intervento del prefetto Padovano

Alla cerimonia è intervenuta anche la prefetta di Cosenza, Rosa Maria Padovano, che ha ricordato le qualità professionali e umane del generale.

«Una persona dalle doti umane di grande equilibrio, sulla quale poter contare sempre e incondizionatamente», ha affermato Padovano, sottolineandone la lealtà, la competenza, la disponibilità e la capacità di collaborare con le altre articolazioni dello Stato.

La prefetta ha inoltre richiamato il lavoro di squadra svolto sul territorio e si è augurata che Dell’Anna conservi della provincia e delle istituzioni cosentine un ricordo pari a quello lasciato tra le autorità locali.

Dell’Anna: «Un riconoscimento cui resterò legato»

Nel suo intervento, il comandante provinciale ha ringraziato il sindaco e la prefetta, ricordando il clima di collaborazione trovato al momento del suo arrivo a Cosenza.

Dell’Anna ha condiviso il riconoscimento con i comandanti dei reparti e con tutti i finanzieri della provincia: «Possiamo avere un bravissimo direttore d’orchestra, ma senza bravi orchestrali non potremmo raggiungere determinati obiettivi».