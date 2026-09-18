Il Comune annuncia un intervento diffuso sull’intera rete cittadina, con priorità alle zone che presentano le maggiori criticità. Durante i lavori possibili interruzioni dell’illuminazione tra le 24 e le 48 ore

Cosenza avvia un intervento di riqualificazione della rete di pubblica illuminazione che prevede la sostituzione di circa 140 quadri elettrici distribuiti sull’intero territorio comunale.

Il programma, annunciato dall’Amministrazione guidata dal sindaco Franz Caruso, punta a intervenire prioritariamente sui tratti stradali che presentano le maggiori criticità, con l’obiettivo di migliorare sicurezza e affidabilità degli impianti.

Il Comune è già impegnato in un più ampio percorso di efficientamento e manutenzione della pubblica illuminazione attraverso un contratto di rendimento energetico che comprende gli impianti di proprietà comunale.

Possibili stop tra 24 e 48 ore

La sostituzione dei quadri richiederà, durante alcune fasi dei lavori, la temporanea disalimentazione dei circuiti interessati. Le interruzioni serviranno a consentire agli operatori di lavorare sugli impianti fuori tensione e in condizioni di sicurezza.

Secondo quanto comunicato dall’Amministrazione, i disservizi potranno avere una durata indicativa compresa tra 24 e 48 ore.

Gli interventi saranno organizzati per zone, in modo da limitare per quanto possibile l’estensione delle aree interessate. Date e strade coinvolte verranno comunicate ai cittadini man mano che i cantieri avanzeranno.

Caruso: «Intervento strutturale»

«Una città moderna e vivibile – afferma il sindaco Franz Caruso – non può prescindere da una rete di illuminazione pubblica efficiente, sicura e all’avanguardia».

Il primo cittadino sottolinea come l’intervento non venga considerato una semplice manutenzione emergenziale, ma una riqualificazione più profonda dell’infrastruttura.

«Con la sostituzione dei 140 quadri elettrici non stiamo effettuando una semplice manutenzione tampone, ma stiamo attuando una radicale modernizzazione dei sottoservizi per ridurre drasticamente il rischio di guasti improvvisi e interruzioni prolungate nel tempo».

L’invito ai cittadini

Il Comune avverte che, durante le lavorazioni, alcuni tratti cittadini potranno quindi rimanere temporaneamente senza illuminazione pubblica.

«Siamo consapevoli – aggiunge Caruso – che lo spegnimento temporaneo di alcune arterie potrà causare qualche iniziale disagio, ma si tratta di una misura tecnica necessaria per operare in assoluta sicurezza».

L’Amministrazione invita quindi i cittadini alla collaborazione durante il periodo dei lavori, in attesa della comunicazione del calendario dettagliato degli interventi zona per zona.