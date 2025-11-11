La questione della viabilità in via Sertorio Quattromani, al centro di segnalazioni e proteste, è finita all’attenzione dell’Amministrazione comunale di Cosenza. Dopo le notizie diffuse dalla Confail Faisa, il sindaco Franz Caruso è intervenuto per chiarire che la zona è oggetto di monitoraggio costante da parte della Polizia Locale.

Le parole del sindaco

«La situazione di via Sertorio Quattromani è attentamente monitorata dalla Polizia Locale, tant’è che negli ultimi giorni sono stati elevati numerosi verbali con i quali sono stati multati diversi automobilisti che, provenienti da via Alarico, hanno imboccato in controsenso via Sertorio Quattromani, direzione centro storico» ha dichiarato il sindaco Caruso.

Il primo cittadino ha aggiunto che, sulla base delle informazioni ricevute dal comandante della Polizia Locale Gianpiero Scaramuzzo, la presenza dei vigili «non solo è costante - lo era anche nella giornata di venerdì scorso fino a fine turno - ma i controlli si stanno anche intensificando».

Caruso ha inoltre precisato che l’amministrazione «non ha mai sottovalutato la problematica» e sta valutando con gli uffici tecnici variazioni alla viabilità in grado di risolvere la questione «in maniera definitiva».