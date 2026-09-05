Sono stati ufficializzati gli organici e i gironi del campionato di Serie C2 di calcio a 5 e il tabellone della Fase regionale di Coppa Italia per la stagione sportiva 2026/2027. A rendere note le composizioni sono stati i Comunicati ufficiali numero 19 e 20 del Comitato regionale Calabria.

Saranno 25 le squadre ai nastri di partenza della Serie C2, distribuite in due gironi: 12 formazioni nel girone A e 13 nel girone B. Tra le società ammesse in organico figurano Costa del Lione, Nausicaa e Virtus Calcio a 5, alle quali si è aggiunta Saracena dopo la riapertura dei termini per il completamento dell'organico. Quattro, invece, le rinunce: Athletic Club Gizzeria, Casali del Manco Futsal, Futsal Fortuna e Rempicci La Nostra Valle.

Nel girone A saranno rappresentate le province di Catanzaro e Cosenza, mentre il girone B comprenderà formazioni dell'area catanzarese, della provincia di Reggio Calabria e il ritorno di una società della provincia di Vibo Valentia. Retrocesse dalla Serie C1 sono Città di Fiore e Mirto C5. Sei, invece, le neopromosse: Atletico Amantea, Città di Chiaravalle, La Sportiva Traforo, Polisportiva Borgia, Polisportiva Melitese e Serra San Bruno. Confermato anche per la Serie C2 l'obbligo di inserire in distinta almeno un calciatore nato dal primo gennaio 2008 in poi.

I gironi

Nel gruppo A sono state inserite Amantea Futsal, Atletico Amantea, BFB Rovito, Città di Fiore, Città di Rende, Costa del Lione, La Sportiva Traforo, Mirto C5, Pitbulls, Polisportiva Cassano allo Ionio, San Lucido Fc e Saracena.

Nel girone B figurano Città di Chiaravalle, Fantastic Five Siderno, Isca Futsal, Italia 90 Roccelletta, Maestrelli C5, Nausicaa C5, Olimpia 2000, Pgs Oratorio Salesiano, Polisportiva Borgia, Polisportiva Melitese, Seles Gioiosa, Serra San Bruno C5 e Virtus Calcio a 5.

Definito anche il percorso della Coppa Italia regionale, che coinvolgerà 38 formazioni di Serie C1 e C2, suddivise in dieci accoppiamenti e sei triangolari. Il primo turno scatterà sabato 12 settembre alle 16 con le gare di andata degli accoppiamenti e la prima giornata dei triangolari. Il 19 settembre sono previsti i ritorni degli accoppiamenti e la seconda gara dei triangolari, mentre la terza giornata dei triangolari è fissata per il 14 ottobre.

Il secondo turno si disputerà il 28 ottobre e l'11 novembre, mentre il terzo turno è previsto tra il 25 novembre e il 9 dicembre. La competizione si concluderà con la Final Four del 9 e 10 gennaio 2027, con semifinali il sabato e finale la domenica. In palio ci sarà anche il diritto a rappresentare la Calabria nella fase nazionale della competizione. Il trofeo è detenuto dall'Icierre Lamezia, vincitrice dell'edizione 2026 dopo il successo per 4-3 ai tempi supplementari contro la Rhegion.

Il primo turno prenderà il via con Saracena-Nuova Fabrizio, La Sportiva Traforo-Real Krimisa, San Lucido FC-Domenico Sport, BFB Rovito-Nuova Celico, Città di Rende-Pianette Futsal, Città di Fiore-Futsal Kroton, Atletico Amantea-Olimpus, Polisportiva Borgia-Pienne Catanzaro, Costa del Lione-Futsal Club Filadelfia, Serra San Bruno-Città di Chiaravalle, Nausicaa-Isca Futsal, Fantastic Five Siderno-Polisportiva Cittanova, Virtus Calcio a 5-Rosarnese Futsal, Olimpia 2000-Evergreen, Maestrelli-Pgs Aurora Gallico e Polisportiva Melitese-Rhegion. Nei triangolari, in occasione della prima giornata, riposeranno rispettivamente Polisportiva Cassano allo Ionio, Mirto C5, Pitbulls, Amantea Futsal, Italia 90 Roccelletta e Pgs Oratorio Salesiano.