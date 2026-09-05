Il Prefetto di Catania ha disposto anche il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Cosenza per la gara di lunedì sera al “Massimino”
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Niente trasferta a Catania per i tifosi del Cosenza. In vista della gara in programma lunedì 7 settembre alle 20.30 allo stadio “Angelo Massimino”, il Prefetto della Provincia di Catania ha infatti disposto una serie di misure per motivi di ordine e sicurezza pubblica.
Come comunicato dal Cosenza Calcio, sarà vietata la vendita dei tagliandi a tutti i residenti nella provincia di Cosenza. Contestualmente è stata disposta anche la chiusura del settore ospiti dello stadio etneo.
La squadra di Federico Coppitelli, dunque, dovrà affrontare la delicata sfida contro il Catania senza il sostegno dei propri tifosi al seguito. Una gara già particolarmente importante per i rossoblù dopo le due sconfitte consecutive rimediate nelle prime due giornate di campionato.