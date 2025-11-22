Il settore ambiente del Comune di Cosenza, su disposizione del sindaco Franz Caruso, ha presentato formale denuncia contro ignoti che hanno estirpato l’albero messo a dimora nei giorni scorsi in via Nicola Parisio, in sostituzione di quello che era stato tagliato abusivamente nelle scorse settimane.

Il dirigente del Settore Ambiente e Decoro Urbano, Giannino Ramundo, si è recato presso la Questura di Cosenza per segnalare l’accaduto: il furto di una pianta di Photinia, sottratta da due individui che, come documentato da un video pubblicato su Instagram, l’hanno sradicata e trasportata via.

Il materiale video è stato consegnato agli inquirenti affinché possa contribuire all’identificazione dei responsabili.

“Questo episodio – dichiara il sindaco Franz Caruso – rappresenta l’ennesimo atto di inciviltà che colpisce la nostra città e che non intendiamo tollerare. Come già annunciato, adotteremo il pugno duro contro chi deturpa il patrimonio pubblico e compromette il decoro urbano, perché così facendo si producono danni gravi e inaccettabili all’immagine di Cosenza e alla qualità della vita dei cittadini”.

Il sindaco ricorda inoltre l’impegno dell’amministrazione nella lotta al degrado: “Le video-trappole installate nelle ultime settimane stanno già individuando i responsabili dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti, molti dei quali sono stati sanzionati. Il nostro obiettivo è potenziare ulteriormente il sistema di videosorveglianza, così da garantire un controllo capillare del territorio e scoraggiare episodi come quello verificatosi in via Nicola Parisio”.

L’Amministrazione comunale ribadisce la propria determinazione nel tutelare gli spazi pubblici, promuovere il rispetto delle regole e difendere il decoro della città.



“Cosenza merita cura, attenzione e senso civico – conclude il sindaco Caruso – e continueremo ad agire con decisione per contrastare chi non ha a cuore il nostro territorio”.