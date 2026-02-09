la Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza per disciplinare la circolazione e la sosta sulle strade direttamente interessate dal passaggio della stessa processione

In occasione dei festeggiamenti e della tradizionale processione della Festa della Madonna del Pilerio, patrona della città di Cosenza, in programma giovedì 12 febbraio, coincidente con la contestuale visita in città del Patriarca di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa, la Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza per disciplinare la circolazione e la sosta sulle strade direttamente interessate dal passaggio della stessa processione, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza ai partecipanti nonché limitare i disagi agli utenti della strada.

A questo proposito è stato istituito, dalle ore 12,00 alle ore 20,00, di giovedì 12 febbraio, il divieto di sosta con rimozione su Via Nicola Parisio, sul lato destro, da via Calabria a Piazza Santa Teresa, e su Via Arabia, sul lato destro, da viale degli Alimena a piazza Santa Teresa. Istituito anche il divieto di sosta con rimozione, dalle ore 16,00 alle ore 24,00, su Via Antonio Spadafora, su ambo i lati per tutta la sua estensione, eccetto gli autorizzati.

A questi divieti si aggiunge anche, dalle 15,00 alle 20,00, il divieto di transito temporaneo, limitatamente al passaggio della Processione, lungo tutto il percorso che sarà il seguente: Piazza Duomo- C.so Telesio–P.zza dei Valdesi-Ponte M. Martire-via S. Quattromani-Piazza G. Matteotti–viale Trieste–via V.Veneto–via R. Misasi–via N.Parisio-Piazza S.Teresa-via Arabia-Piazza Scura–via Arabia-Corso Mazzini-Piazza XI Settembre (sosta e omaggio floreale del Prefetto, Rosa Maria Padovano)-via Tagliamento-via Montesanto–Piazza della Vittoria-C.so Umberto-Piazza dei Bruzi (sosta e omaggio floreale del Sindaco Franz Caruso-Atto di Consacrazione della Città di Cosenza)–Piazza XX Settembre-via S. Quattromani–Piazza dei Valdesi-C.so Telesio– Piazza Duomo. Nel corso della manifestazione, gli agenti di polizia stradale in servizio adotteranno per motivi contingenti le appropriate misure di regolazione del traffico ed ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere.