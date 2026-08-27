Approvati gli elenchi per le strutture di via Livatino e via Misasi: rispettivamente 66 e 49 posti assegnati. Dal 24 agosto riaperta la piattaforma per le nuove domande, che confluiranno nelle liste d’attesa secondo l’ordine di arrivo

Sono state approvate le graduatorie definitive per l’ammissione ai nidi d’infanzia comunali di Cosenza per l’anno educativo 2026/2027. Complessivamente sono 115 i bambini ammessi nelle due strutture cittadine: 66 nel nido di via Livatino e 49 in quello di via Misasi.

Il provvedimento è stato formalizzato con la Determina dirigenziale n. 2167/2026, firmata dalla dirigente del Settore 4 Marianna Gatto e pubblicata il 26 agosto, al termine dell’iter avviato con l’avviso pubblico del 17 luglio.

Le iscrizioni si erano chiuse il 6 agosto. Dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e i cinque giorni concessi per la presentazione di eventuali ricorsi via Pec, gli uffici hanno effettuato le verifiche sulle domande per arrivare agli elenchi definitivi.

Via Livatino, 66 bambini in graduatoria

Nel nido d’infanzia di via Livatino risultano 66 bambini ammessi nella graduatoria utile. I punteggi vanno dai 43,5 punti della prima posizione agli 8 punti delle ultime.

A questi si aggiungono sette bambini non residenti ammessi. Una domanda è risultata priva dei requisiti richiesti, mentre un bambino figura nella lista d’attesa originaria.

Via Misasi, 49 ammessi e cinque in attesa

Sono invece 49 i bambini ammessi nel nido comunale di via Misasi. In questo caso il punteggio più alto è di 32,5 punti, mentre anche qui la graduatoria degli ammessi arriva fino a quota 8.

Due domande non sono state accolte per mancanza dei requisiti previsti, mentre cinque bambini risultano attualmente in lista d’attesa.

Nuove domande, conta l’ordine di arrivo

La procedura, tuttavia, resta aperta. Dal 24 agosto il Comune ha infatti riattivato la piattaforma per consentire alle famiglie di presentare nuove richieste d’iscrizione.

Le istanze presentate da questa data saranno utilizzate per integrare le liste d’attesa già esistenti. Per queste nuove domande non verrà formata una nuova graduatoria sulla base dei punteggi: l’inserimento avverrà secondo l’ordine cronologico di ricezione.

Con l’approvazione degli elenchi definitivi si completa così la fase principale delle ammissioni in vista dell’avvio del nuovo anno educativo nei due nidi comunali di Cosenza.