Il 12 dicembre alle 17:30, nel Salone di Rappresentanza, un evento dedicato al protagonismo femminile e al dialogo sulla parità. Presenti Florio, Caruso e Don Frattini

Il Centro Italiano Femminile Comunale di Cosenza, in collaborazione con il Comune di Cosenza, promuove un momento di riflessione dedicato al ruolo sociale delle donne in occasione delle festività natalizie. L’appuntamento, dal titolo “Il Primato delle Donne”, si terrà domani 12 dicembre 2025, alle 17:30, presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, spazio simbolico della vita istituzionale cittadina.

L’iniziativa nasce con l’intento di proporre un dialogo aperto e costruttivo sulle donne che ricoprono ruoli significativi nella realtà provinciale, valorizzandone il contributo nei diversi ambiti della società. L’obiettivo è quello di promuovere una cultura fondata sul rispetto, sull’uguaglianza e sulla consapevolezza del peso sociale, culturale ed economico che le donne esercitano quotidianamente, ancora oggi spesso ostacolato da disparità di genere che rimangono vive. Nell’evento verranno premiate le donne che attualmente ricoprono ruoli apicali nella nostra società molte delle quali per la prima volta.

Il confronto vedrà la partecipazione della presidente del CIF, Anna Florio, del sindaco di Cosenza, Franz Caruso, e di Don Mauro Frattini, che porterà i saluti del Vescovo. La presenza congiunta di rappresentanti civili e religiosi rafforza il messaggio che il tema della parità non riguarda unicamente la dimensione istituzionale, ma attraversa l’intera comunità, chiamata a un impegno condiviso.

Durante l’evento sarà anche ufficializzato il passaggio di consegne all’interno del CIF Comunale, con la past president Paola Ambrosio che cederà il testimone alla nuova presidente, Anna Florio. Un momento che sottolinea continuità e rinnovamento, nel segno di una tradizione associativa che da sempre lavora per la promozione dei diritti e della dignità femminile.

La cittadinanza è invitata a partecipare a questo appuntamento di riflessione e confronto, pensato per contribuire a una crescita culturale condivisa e per ribadire il valore del protagonismo femminile nella costruzione del tessuto sociale cosentino.