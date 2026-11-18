«Tutta l'area di Piazza Riforma, da via Milelli a via Romualdo Montagna è priva di illuminazione. Dalle 16,30 i commercianti e i residenti sono costretti a stare senza luce. Chiediamo al Comune di Cosenza di intervenire tempestivamente. Questa situazione crea enormi disagi alla popolazione residente e alle attività presenti».

Questo l’appello lanciato dal Comitato di Quartiere di Piazza Riforma: «Confidiamo che il Comune possa attivare immediatamente l'ufficio manutenzione ripristinando l'illuminazione. C'è anche un rischio per le autovetture circolanti in un'area che conduce verso i comuni limitrofi. E anche a chi si deve recare in ospedale. L'amministrazione comunale sia efficiente nel garantire risposte alla cittadinanza», conclude la nota del Comitato di Quartiere di Piazza Spirito Santo